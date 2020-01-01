تطورات جديدة في إصابة ميسي .. ليونيل يتدرب على العشب

نجم برشلونة ليونيل ميسي يتدرب على العشب في كامب نو دون خوض التدريبات الجماعية مع الفريق.

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتدريبات فريق برشلونة اليوم بعدما غاب في الأيام الأخيرة بسبب إصابة عضلية عانى منها.

جاءت هذه العودة ليتدرب ميسي على العشب للمرة الأولى منذ أيام، بعدما كان يتدرب في صالة الألعاب الرياضية في معزل عن بقية زملائه.

وشارك ميسي اليوم في جزء من التدريبات لكن بشكل فردي، دون الانضمام لبقية المجموعة التي خاضت التدريب بشكل طبيعي للغاية.

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وتدرب الفريق في ملعب كامب نو، والذي سيستضيف ما تبقى من مباريات الفريق على أرضه، برغبة من كيكي سيتين المدير الفني للفريق.

ويستريح برشلونة من التدريبات يوم الأحد على أن يعود لاحقًا ليستعد لأول مباراة بعد العودة من التوقف الأخير الذي تسبب فيه فيروس كورونا.

وكتب ميسي عبر حسابه في "إنستجرام": "لقد كنت أفتقد ذلك المكان كثيرًا، لا يمكنني الانتظار حتى ألعب معنا من جديد".

ويحل برشلونة ضيفًا على نظيره ريال مايوركا يوم السبت المقبل على ملعب الأخير ضمن لقاءات الجولة الـ 28 من الليجا.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي برصيد 58 نقطة بينما يحل ريال مدريد ثانيًا بـ 56 نقطة.