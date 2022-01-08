تطعيم كورونا قد يحرم نجم ريال مدريد من دخول السعودية لمواجهة برشلونة

يواجه نادي ريال مدريد الإسباني أزمة جديدة بخصوص فيروس كورونا، بسبب التطعيم ضد الوباء قبل خوض كأس السوبر الإسباني.

ريال يستعد للسفر إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، من أجل خوض كأس السوبر، حيث يلعب في نصف النهائي أمام برشلونة.

وعلى الجانب الآخر يلتقي أتلتيكو مدريد بأتلتيك بيلباو، لتحديد الطرف المتأهل للنهائي المقام في 16 يناير الجاري.

ما هي الأزمة التي يواجهها ريال مدريد؟

برنامج "ellarguero" الإسباني أكد أن هناك أحد اللاعبين في ريال مدريد لم يحصل على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وهو ما قد يحرمه من دخول المملكة العربية السعودية من أجل خوض مواجهة برشلونة، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن اسم هذا اللاعب.

ما هي شروط دخول الأجانب للسعودية في ظل انتشار فيروس كورونا؟

الشروط تنص على دخول من تجاوز سن 12 سنة وأكمل جرعات اللقاحات المعتمدة في المملكة، أو من أكمل تلقي جرعات اللقاحات المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير معتمدة في المملكة وحصل على جرعة منشطة من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة.

ويجب تقديم ما يثبت ذلك وفق المتطلبات التي تضعها وزارة الصحة، مع إكمال التسجيل في منصة قدوم الخاصة بعمليات الدخول.

‏ولا يعتد بالتعافي من الإصابة بفيروس كورونا كمبرر لعدم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي.

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