تطبخ على نار هادئة .. صفقة جديدة تقترب من نادي الاتحاد

هل يتمكن الاتحاد من إتمام تلك الصفقة؟

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي الاتحاد اقترب من حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ستكون قوية للغاية، وستدعم صفوف الفريق هجوميًا.

ويسعى الاتحاد لتدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2021-2022.

ما الذي ينتظر جماهير نادي الاتحاد؟

وكتب الإعلامي عبد الله المجحم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أن نادي الاتحاد اقترب كثيرًا من الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وأشار المجحم إلى أن نادي الاتحاد اقترب من التعاقد مع صفقة وصفها بـ"تطبخ على نار هادئة"، وأنها ستكون مهاجم.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "بعد خبر اقتراب الاتحاد 80% من الحصول على الكفاءة المالية والإدارية، بإذن الله صفقة تطبخ على نار هادئة، مهاجم".

بعد خبر اقتراب الاتحاد ٨٠ ٪ من الحصول على الكفاءة المالية والادارية باذن الله



صفقة تطبخ على نار هادئة #مهاجم 🔥 ⏳ pic.twitter.com/7eFDmS0Ad9 — عبدالله المجحم (@abudallh00mar) July 15, 2021

كيف اقترب الاتحاد من الحصول على شهادة الكفاءة المالية؟

وكانت وزارة الرياضة السعودية، قد أعلنت عن أن الديون التي يعاني منها الاتحاد قد وصلت إلى 140 مليون ريال، ويجب تسديدها قبل شهر أغسطس المقبل للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

ونجحت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في التخلص من جزء كبير من الديون المستحقة على النادي، عن طريق تسديد جزء كبير من مستحقات العاملين بالعميد، وأيضًا المستحقات المتأخرة لدى بعض اللاعبين والمدربين السابقين للنادي.

من هم المهاجمون المرشحون للانضمام إلى الاتحاد؟

وتبحث إدارة نادي الاتحاد التعاقد مع مهاجم جديد، ليكون بدلًا من الصربي ألكسندر بريجوفيتش، والذي اقترب من مخالصته ماليًا بشكل رسمي.

وجاءت قائمة المهاجمين المرشحين للانضمام إلى الاتحاد كالآتي: "الجزائري إسلام سليماني، والكولومبي رادميل فالكاو، والإماراتي علي مبخوت، والكونغولي سيدريك باكامبو".

ويعد الأقرب للانتقال إلى نادي الاتحاد، هو الكونغولي سيدريك باكامبو، خاصة وأن عقده سينتهي مع فريقه بكين جوان الصيني في ديسمبر القادم.

ما هي صفقات الاتحاد الصيفية حتى الآن؟

وتعاقد نادي الاتحاد مع البرازيلي إيجور كورونادو صانع ألعاب الشارقة الإماراتي مؤخرًا، لتكون هي الصفقة الوحيدة التي أبرمها العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن.

ودخلت إدارة الاتحاد في مفاوضات مع عدد من المهاجمين، من أجل تدعيم صفوف النمور بلاعب جديد.

اقرأ أيضًا..