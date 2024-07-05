"تصوير حلقة في ألمانيا".. برقت يكشف مناسبة حصوله على Galaxy Z Fold5 من سامسونج

رحلة خاصة

كشف برقت، المؤثر السعودي الذي ينشط على تيك توك ويوتيوب، عن هدية قيمة وصلته من شركة سامسونج، قبل استعداده للسفر إلى ألمانيا، وتحديدًا مدينة هامبورغ.

وخلال مقطع فيديو، فتح برقت الهدية ليجد هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5 الذي يتمتع بمواصفات خيالية، في انتظاره، بالإضافة إلى قميص لعبة EA F.

وأبدى برقت انبهاره بالهدية، وقال: "يا إلهي، جوال Galaxy Z Fold5، يا إخواني هذا اللي يتفتح ويصير كده وصلتين، وصلة لحال ووصلة لحال.. وقميص EA FC أيضا! خلوني أجرب القميص"، وعلى الفور ارتدى برقت القميص الجديد وهو في حالة من السعادة.

وواصل التيك توكر السعودي: "القميص جميل يا إخواني، ولكن ما هي المناسبة؟ أنا وكاريزما سوف نسافر إلى ألمانيا لكي نقوم بتصوير حلقة مع يلا جول، ونصور مع الفائزين في بطولة كأس جالاكسي للعبة EA SPORTS FC MOBILE".

وأضاف: "هنصور مع الفائزين حلقة يلا جول، ونأخذكم في جولة نوريكم فيها أبرز وأهم المعالم في ألمانيا، وفوق هذا كله سيكون معنا الأسطوري مساعد الدوسري بطل العالم لعام 2018".

وختم: "خلونا نشوف الفائزين يقدروا يغلبوا مساعد الدوسري ولا لا، تعالوا معانا يا إخواني، أنا متحمس".

يذكر أن سامسونج، الشركة الرائدة في الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، أطلقت بطولة كأس جالاكسي الجديدة للعبة EA FC Mobile، حيث تصنع للمشاركين عالمًا من المتعة والخيال ويحصل فيه الفائزون على جوائز رائعة.

أبرز هذه الجوائز ستكون فرصة ذهبية للسفر إلى ألمانيا والاستمتاع بمشاهدة أقوى المباريات في الحدث الكروي الأضخم هذا الصيف، أو مواجهة بطل العالم مساعد الدوسري، إلى جانب إمكانية الفوز بهاتف Galaxy Z Fold5.