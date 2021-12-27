يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA22 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال استفتاء مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 اختيارات.

وبعد فوز مانويل نوير باستفتاء الحراس ثم أشرف حكيمي بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس مع دافيد الابا بلقب أفضل قلب دفاع وألفونسو ديفيس بأفضل ظهير أيسر وجوشوا كيميتش بأفضل ارتكاز دفاعي في العالم ثم توني كروس بلقب أفضل متوسط موزع وتوماس مولر بأفضل متوسط ميدان هجومي وفينيسيوس بأفضل جناح أيسر ورياض محرز بأفضل جناح أيمن نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل جناح أيسر من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 22 والذين كانوا:



كريم بنزيمة | تقييم فيفا 22: 89 | المُهاجم الفرنسي يقدم مستويات مميزة مع ريال مدريد وأنهى عام 2022 متفوقاً تهديفياً على كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو للمرة الأولى في مسيرته. بات الحجر الأساس في ريال مدريد والنجم الأكبر في الليغا



روبيرت ليفاندوفسكي | تقييم فيفا 22: 92 | أرقام ليفاندوفسكي في الموسم الماضي لا تُصدق، عادل قم كريستيانو لعدد الأهداف في عام ميلادي واحد وحل ثانياً في جائزة الكرة الذهبية.



كريستيانو رونالدو | تقييم فيفا 22: 91 | حتى بعد رحيله عن يوفنتوس الصيف الفائت ما زال هو هداف اليوفي لعام 2021، تأثيره الكبير على مانشستر يونايتد والروح التي أضافها للفريق قد تغيّر مسار متذبذب لسنوات في مانشستر يونايتد

إرلينج هالاند | تقييم فيفا 22: 88 | هدّاف بوروسيا دورتموند لا يتوقف عن التسجيل، أمام المرمى، يعد هالاند ظاهرة بمعنى الكلمة، فهو يعشق الشباك ونادرًا ما يخطئ طريقها. قوي بدنيًا، سريع ومميز في الكرات الهوائية والهدف الأبرز في سوق الانتقالات لكبار أندية أوروبا.



لويس سواريز | تقييم فيفا 22: 88 | بطل الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد بعد نهاية درامية شهدت خروجه من الباب خلفي لبرشلونة، كان العلامة الفارقة في الأمتار الأخيرة من صراع الليغا الموسم الفائت.







