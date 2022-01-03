تصويت FIFA 22 | من أفضل مُدرب في العالم؟

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA22 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال استفتاء مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 اختيارات.



وبعد فوز مانويل نوير باستفتاء الحراس ثم أشرف حكيمي بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس مع دافيد الابا بلقب أفضل قلب دفاع وألفونسو ديفيس بأفضل ظهير أيسر وجوشوا كيميتش بأفضل ارتكاز دفاعي في العالم ثم توني كروس بلقب أفضل متوسط موزع وتوماس مولر بأفضل متوسط ميدان هجومي وفينيسيوس بأفضل جناح أيسر ورياض محرز بأفضل جناح أيمن وأخيراً كريستيانو رونالدو بأفضل مهاجم رأس حربة، لتحديد هوية أفضل مدرب في العالم:

جمال بلماضي | ليس الوصول الى القمة هو النجاح بل الاستمرار بالقمة والمحافظة على النسق التصاعدي العالي هو الذي يجعل من صاحبه ناجحاً بامتياز وهذا ما حصل ويحصل مع مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي الذي يقود الخضر بثبات نحو مجدٍ إفريقي غير مسبوق



بيب جوارديولا | يستمر بيب جوارديولا بتحقيق الأرقام القياسية والتاريخية مع مانشستر سيتي في انجلترا ورغم فشل نهائي دوري الأبطال إلا أنه يبقى مرشحا فوق العادة لجائزة أفضل مدربي بسبب نجاح أسلوب لعبه وتطويره للاعبين وإيذائه للخصوم.



ليونيل سكالوني | الرجل الذي أعاد الفرحة الى قلوب الشعب الأرجنتيني عامة وليونيل ميسي على وجه الخصوص عبر قيادة التانجو للتتويج بلقب كوبا أميركا في قلب البرازيل بعد أعوام متتالية من شبه التتويج والفشل.



روبيرتو مانشيني | من منتخب يعاني لاسترجاع أمجاده بعد خيبة عدم التأهل الى مونديال 2018 الى بطل أوروبا بظرف 3 أعوام، هذا ما قام به روبيرتو مانشيني مع منتخب إيطاليا، ليس ذلك فحسب بل قادهم الى سلسلة انتصارات قياسية تفوق فيها على المنتخبين الإسباني والبرازيلي



توماس توخيل | مفاجأة الموسم الفائت، والرجل الذي قلب الموازين في تشيلسي، من مدرب مقال في باريس سان جيرمان إلى مدرب يستلم فريقاً محكماً في الدوري الإنكليزي ويأخذ بيده للتتويج بدوري الأبطال على حساب مانشستر سيتي - بيب غوارديولا، هو إنجاز كبير جداً في ظرفٍ زمنيّ قصير يؤهله ليكون أفضل مدربي العالم



