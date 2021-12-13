تصويت FIFA 22 | من أفضل جناح أيسر في العالم؟

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA 22 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال تصويت مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 اختيارات.





وبعد فوز مانويل نوير باستفتاء الحراس ثم أشرف حكيمي بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس مع الابا بلقب أفضل قلب دفاع وألفونسو ديفيز بأفضل ظهير أيسر وجوشوا كيميتش بأفضل ارتكاز دفاعي في العالم ثم توني كروس بلقب أفضل متوسط موزع وتومس مولر بأفضل متوسط ميدان هجومي، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل جناح أيسر من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 22 والذين كانوا:





رحيم سترلينج | تقييم فيفا 22: 87 | عرف رحيم سترلينج تطورًا كبيرًا جدًا في الموسم الماضي ليتحول لواحد من بين أميز لاعبي الدوري الإنجليزي ويتطور خاصة على مستوى إنهاء الهجمة. سريع، مهاري وقادر على حسم المباريات أيضًا.





نيمار جونيور | تقييم فيفا 22: 91 | من بين الأمهر في ملاعب كرة القدم، يحصد الأخضر واليابس في فرنسا، وهدفه بات تحقيق المجد القاري مع الفريق الباريسي





ساديو ماني | تقييم فيفا 22: 89 | النجم السنغالي بصم على موسم رائع، ربما كان فيه الأفضل في صفوف ليفربول. تطوره كان كبيرًا في الثلث الأخير من الملعب حيث بات أكثر فاعلية أمام المرمى وقراراته جعلت منه قطعًا أحد أهم اللاعبين في مركزه .





سون هيونغ مين | تقييم فيفا 22: 87 | موسمه الفائت كان مفصلياً وشكّل ثنائياً تاريخياً مع هاري كين أدخله تاريخ البريميرليغ لناحية أكثر الثنائيات مساهمة بالأهداف في البريميرليج





فينيسوس جونيور | تقييم فيفا 81 | التطور الذي شهده مستوى فينيسوس بين الموسم الفائت والحالي هو أكر يُدر لناحية النضج الكروي والالتزام، إذ تحول اللاعب البرازيلي إلى أحد أكبر المخاطر التي تتهدد الخصوم في الدوري الاسباني







