تصويت FIFA 22 | من أفضل ارتكاز دفاعي في العالم؟

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA 22 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال تصويت مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 اختيارات.

وبعد فوز مانويل نوير باستفتاء الحراس ثم أشرف حكيمي بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس مع دافيد الابا بلقب أفضل قلب دفاع وألفونسو ديفيز بأفضل ظهير أيسر، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل ارتكاز دفاعي من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 22 والذين كانوا:

نجولو كانتي | تقييم فيفا 22: 90 | حجر الأساس في تشيلسي، أهميته الكبرى ظهرت خصيصاً في الدورين النصف نهائي والنهائي من دوري أبطال أوروبا، حتى أنه أدرج اسمه حينها كأحد أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.

كاسميرو | تقييم فيفا 22: 89 | بات أحد اللاعبين المرجعيين في مركز الارتكاز الدفاعي سواءً مع ريال مدريد أو مع منتخب البرازيل. ممتاز في العمل الدفاعي واستخلاص الكرة ويعد رمانة ميزان الفريق الملكي، كما أنه بات أكثر جرأة هجومية في الفترة الأخيرة.

جوشوا كيميتش | تقييم فيفا 22: 89 | لاعب قادر على تقديم الإضافة في كل المراكز بلا استثناء، لاعب لا غنى عنه في تشكيلة بايرن ميونخ.

ويلفريد انديدي | تقييم فيفا 22: 85 | اللاعب الذي لا يُمكن لليستر سيتي الاستغناء عنه، بات الموسم الفائت أحد أبرز اللاعبين على قائمة انتقالات كبار الأندية ومنهم ريال مدريد.

رودريغو | تقييم فيفا 22: 86| تأقلمه الكبير مع أسلوب لعب بيب جوارديولا جعل منه أحد أبرز اللاعبين الذين لا يُمكن التخلي عنهم أو غض النظر عن تطورهم