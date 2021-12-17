تصويت FIFA 22 | فينيسوس جونيور أفضل جناح أيسر في العالم

توّج لاعب ريال مدريد فينيسوس جونيور موسمه الفائت بالفوز بلقب جناح أيسر في العالم، وذلك

في التصويت الذي أطلقه جول بشراكة مع لعبة فيفا 22.

وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 22، من أجل معرفة آراء الزوار حول أفضل اللاعبين حول العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى، التي فاز بها مانويل نوير، ومركز الظهير الأيمن الذي فاز بها أشرف حكيمي وجوشوا كيميتش بلقب أفضل ارتكاز دفاعي في العالم.

مركز قلبي الدفاع فاز بهما سيرجيو راموس رفقة دافيد الابا وألفونسو ديفيس في مركز الظهير الأيسر وتوني كروس بلقب أفضل متوسط ميدان "موزع" في العالم

عرف التصويت إكتساحاً لفينيسوس بمجموع أكثر من 8600 صوت بنسبة فاقت الـ71% عن أقرب منافسيه نيمار جونيور الذي حل ثانياً بمجموع أكثر من 1800 صوت ونسبة 15% ، فيما حل ساديو ماني ثالثاً من الأصوات بمجموع 1000 صوت ونسبة8% من مجموع الأصوات فيما أتى كل من هيو مين سون بالمركز الرابع ورحيم ستريلينغ خامساً