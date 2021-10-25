تصويت FIFA 22 | حكيمي، كانسيلو وقائمة توب 5.. من أفضل ظهير أيمن في العالم؟

من يستحق الفوز بلقب أفضل ظهير أيمن في العالم؟ منافسة كبيرة بين مجموعة من الأسماء الكبيرة

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA22 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال استفتاء مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 أسماء.

وبعد فوز مانويل نوير باستفتاء الحراس، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية الظهير الأيمن الأفضل في العالم من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 22 والذين كانوا:

أشرف حكيمي | تقييم فيفا 22: 85 | أحد أفضل الأظهرة في العالم حالياً، ساعد الانتر على التتويج بلقب الدوري الايطالي مُسجّلاً 7 أهداف ومانحاً 11 تمريرة حاسمة.

ومنذ انتقاله بصفقة تاريخية إلى باريس سان جيرمان كأغلى ظهير أيمن في العالم بقيمة 70 مليون يورو، نجح حكيمي في فرض قدراته على الفريق وأظهر انسجام الكبير مع النادي الفرنسي محرزاً 3 أهداف تمريرتين حاسمتين منذ انطلاق الموسم ومشطلاً ثنائياً مهولاً مع زميله كيليان مبابي.

ترينت أليكسندر أرنولد | تقييم فيفا 22: 87 | لم يحظَ أرنولد بأفضل مواسم في 2020-2021 مع ليفربول، لكنه سرعان ماعاد الى مستوياته الكبيرة.

مردوده الهجومي الكبير ومساهماته منحت ليفربول العديد من لحظات التألّق، يحتاج ارنولد لبعض العمل الدفاعي للوصول الى اقصى قدرات مركزه

جواو كانسيلو | تقييم فيفا 22: 86 | متوّجاً مع مانشستر سيتي بلقب الدوري الانكليزي، قدّم جواو كانسيلو مستوى مميزاً في 2020-2021 مسجلاً 5 أهداف ومانحاً 9 تمريرات حاسمة.

دانييل كاربخال | تقييم فيفا 22: 85 | لم تُسعف الإصابات داني كارفخال على إظهار قدراته المعتادة ومُساعدة ريال مدريد الموسم الفائت على الوصول إلى منصات التتويج كمان أنه لم يُشارك في يورو 2020.

هذا الموسم شهد عودة الظهير الإسباني الذي شارك في 15 مباراة مانحاً 4 أسيست قبل أن يتعرّض للاصابة من جديد.

كايل والكر | تقييم الفيفا 22: 85 | مانشستر سيتي ينعم بظهيرين من بين النخبة في العالم وهو الأمر الذي ينسحب على كايل والكر منافسة شرسة بينه وبين جواو كانسيلو

شارك والكر في 42 مباراة الموسم الفائت، سجل هدفين ومنح تمريرة حاسمة

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