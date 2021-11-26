تصويت FIFA 22| جوشوا كيميتش أفضل ارتكاز دفاعي في العالم

توّج لاعب بايرن ميونخ جوشوا كيميتش موسمه الفائت بالفوز بلقب ارتكاز دفاعي في العالم، وذلك في التصويت الذي أطلقه جول بشراكة مع لعبة فيفا 22.

وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 22، من أجل معرفة آراء الزوار حول أفضل اللاعبين حول العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى، التي فاز بها مانويل نوير، ومركز الظهير الأيمن الذي فاز بها أشرف حكيمي

مركز قلبي الدفاع فاز بهما سيرجيو راموس رفقة دافيد الابا وألفونسو ديفيس في مركز الظهير الأيسر.

وعرف التصويت اكتساح لكيميتش ديفيس الذي حصل على على 58%من مجموع الأصوات (+6712) فيما حل انغولو كانتي ثانياً بـ 30% ايضاً من الأصوات (+3520).

أما في المركز الثالث، يأتي كاسيميرو الذي تحصل على 9% من مجموع الأصوات غيما حصل كب من رودري وانديدي على 2%