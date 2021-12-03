تصويت FIFA 22| توني كروس أفضل متوسط ميدان "موزع" في العالم

توّج لاعب ريال مدريد توني كروس موسمه الفائت بالفوز بلقب أفضل متوسط ميدان "موزع" في العالم، وذلك في التصويت الذي أطلقه جول بشراكة مع لعبة فيفا 22.





وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 22، من أجل معرفة آراء الزوار حول أفضل اللاعبين حول العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى، التي فاز بها مانويل نوير، ومركز الظهير الأيمن الذي فاز بها أشرف حكيمي وجوشوا كيميتش بلقب أفضل ارتكاز دفاعي في العالم.



مركز قلبي الدفاع فاز بهما سيرجيو راموس رفقة دافيد الابا وألفونسو ديفيس في مركز الظهير الأيسر.



عرف التصويت صراع متقارب جداً بين كروس الفائز بنسبة (43%) بمجموع 8239 وبين لاعب برشلونة فرانكي دي يونج الذي حل ثانياً بنسبة 42% من الأصوات بمجموع 8034 من مجموع الأصوات.

في المركز الثالث حل لوكا مودريتش بنسبة 8% (1535 من مجموع الأصوات) تلاه بول بوغبا بنسبة 4% 838 صوت وخامساً جورجينو بنسبة 3% (581 صوت)

