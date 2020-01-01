تصويت FIFA 21 | من أفضل ارتكاز دفاعي في العالم؟

من يستحق الفوز بلقب أفضل ارتكاز دفاعي في العالم؟ صوّت للاعبك المفضل من بين أفضل 5 لاعبين تقييمًا في لعبة فيفا 21

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA 21 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال تصويت مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 اختيارات.

وبعد فوز مانويل نوير باستفتاء الحراس ثم ألكسندر أرنولد بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس مع خاليدو كوليبالي بلقب أفضل قلب دفاع وأندرو روبرتسون بأفضل ظهير أيسر، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل ارتكاز دفاعي من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 21 والذين كانوا:

نجولو كانتي | تقييم فيفا 21: 88 | قد لا يكون أفضل مواسمه فرديًا وجماعيًا، لكن نجولو كما يعرفه الجميع، قيمة ثابتة في الارتكاز الدفاعي وواحد من اللاعبين المرجعيين سواءً مع تشيلسي أو مع منتخب فرنسا..

المزيد من الفرق

كاسميرو | تقييم فيفا 21: 89 | بات أحد اللاعبين المرجعيين في مركز الارتكاز الدفاعي سواءً مع ريال مدريد أو مع منتخب البرازيل. ممتاز في العمل الدفاعي واستخلاص الكرة ويعد رمانة ميزان الفريق الملكي، كما أنه بات أكثر جرأة هجومية في الفترة الأخيرة.

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جوشوا كيميتش | تقييم فيفا 21: 88 | بعد سنوات من مشاركته في الاستفتاء في مركز الظهير الأيمن، غيّر كيميتش من مركزه ليُصبح ارتكازًا دفاعيًا من بين الأفضل في العالم. لاعب قادر على تقديم الإضافة في كل المراكز بلا استثناء، ومن يدري، قد نراه يومًا ما ينافس على جائزة أفضل مهاجم...أو حارس مرمى! .

جوردان هندرسون | تقييم فيفا 21: 86 | واحد من العلامات الفارقة في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، حتى أن البعض اعتبره كأفضل لاعب في الدوري خلال الموسم المنصرم. قائد بمميزات كثيرة، كما أنه أظهر تطورًا كبيرًا في اتخاذ القرار في الوضع الهجومي وهو ما جعل منه لاعبًا متكاملًا..

فابينيو | تقييم فيفا 21: 87 | أخذ بعض الوقت من أجل التأقلم مع منظومة ليفربول، لكنه بات أحد الأوراق الرابحة لكلوب، الذي وصفه بالمكنسة الكهربائية، ما يُفسّر بشكل جيد جدًا دوره داخل أرض الملعب.