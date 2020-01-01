تصويت FIFA 21 | مانويل نوير "أفضل حارس في العالم"

بعد منافسة شرسة مع تير شتيجن، مانويل نوير يظفر بمركز في التشكيل المثالي لفيفا 21

حظي الحارس الألماني "مانويل نوير" بثقة زوار جول، وتُوج بلقب "أفضل حارس في العالم" بعد أن تفوق بصعوبة على مواطنه مارك أندريه تير شتيجن، ليضمن بذلك تواجده في التشكيلة المثالي لـGoal، برعاية FIFA 21.

وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 21، من أجل معرفة آراء الزوار حول أفضل اللاعبين حول العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى.

وحظي مانويل نوير بـ 38% من مجموع الأصوات، أي ما يُقارب الـ8750 صوتًا، متفوقًا بذلك على حارس مرمى برشلونة مارك أندريه تير شتيجن الذي حصل على 35% من مجموع الأصوات، أي +8000 صوتًا..

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أما في المركز الثالث، فقد جاء حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا الذي حصل على 2650 صوتًا، أي بنسبة 11% من الأصوات.

المركز الرابع كان من نصيب البرازيلي آليسون بيكر الذي حصل على أكثر من 2300 صوتًا، فيما جاء يان أوبلاك في المركز الخامس بأكثر من 1500 صوتًا (7%).

انتظرونا يوم الاثنين المقبل في تصويت مركز الظهير الأيمن.