تصويت FIFA 21 | روبرتسون أفضل ظهير أيسر في العالم

روبرتسون يُطيح بديفيز ومندي من التشكيل المثالي لفيفا 21

نجح ظهير ليفربول "أندرو روبرتسون" في استمالة زوار جول والفوز بلقب أفضل ظهير أيسر في العالم، بعد أن تفوق على منافسين من العيار الثقيل على غرار ألفونسو ديفيز وفيرلان مندي.

وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 21، من أجل معرفة آراء الزوار حول أفضل اللاعبين في العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى، التي فاز بها مانويل نوير، قبل أن يأتي الدور على مركز الظهير الأيمن، الذي تُوّج به ألكسندر أرنولد، ثم قلب الدفاع الذي فاز به كل من سيرخيو راموس وخاليدو كوليبالي..

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وخاض روبرتسون صراعًا شرسًا مع ظهير بايرن ميونيخ ألفونسو ديفيظ، حيث تحصل الأول على 37% من مجموع الأصوات، فيما لم يكن الكندي بعيدًا بعد أن تحصل على 36% من الأصوات التي بلغ عددها 18 ألف صوتًا.

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أما المركز الثالث، فقد كان من نصيب ظهير ظهير ريال مدريد الذي حصل على نسبة 12%، ثم سيرخيو ريجيلون وجوردي ألبا على التوالي بنسبتي 8% و7%.

انتظرونا يوم الاثنين في تصويت الارتكاز الدفاعي.