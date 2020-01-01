تصويت FIFA 21 | أليكساندر أرنولد أفضل ظهير أيمن في العالم

ظهير ليفربول يتوج موسمه الرائع بالفوز بجائزة أفضل ظهير أيمن في العالم ودخول التشكيل المثالي لفيفا 21

توّج ظهير ليفربول "ترينت أليكساندر أرنولد" موسمه الرائع مع ليفربول بالفوز بلقب "أفضل ظهير أيمن" في العالم، وذلك في التصويت الذي أطلقه جول بشراكة مع لعبة فيفا 21.

وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 21، من أجل معرفة آراء الزوار حول أفضل اللاعبين حول العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى، التي فاز بها مانويل نوير، قبل أن يأتي الدور على مركز الظهير الأيمن.

وعرف التصويت منافسة حارقة بين أرنولد وكاربخال، ولم تُحسم الأمور حتى الساعات الأخيرة من التصويت، حيث تحصل لاعب الريدز على 42% من مجموع الأصوات (+6670) فيما حصل ظهير الريال على 40% من الأصوات (+6400).

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أما في المركز الثالث، فقد جاء ظهير مانشستر يونايتد وان بيساكا الذي تحصل على 8% من مجموع الأصوات (1252)، متفوقًا على كايل ووكر وريكاردو بيريرا اللذين تحصلا على 6% و5% من الأصوات على التوالي.

انتظرونا يوم الاثنين في تصويت مركز قلب الدفاع الأيمن.