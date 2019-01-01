تصويت FIFA 20 | من أفضل وسط هجومي في العالم؟

من يستحق الفوز بلقب أفضل متوسط ميدان هجومي في العالم؟ صوّت للاعبك المفضل من بين أفضل 5 لاعبين تقييمًا في لعبة فيفا 20

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA 20 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال استفتاء مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 اختيارات.

وبعد فوز أندريه تير شتيجن باستفتاء الحراس ثم ألكسندر أرنولد بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس مع خاليدو كوليبالي بلقب أفضل قلب دفاع وأندرو روبرتسون بأفضل ظهير أيسر ونجولو كانتي بأفضل ارتكاز دفاعي في العالم ثم توني كروس بلقب أفضل متوسط موزع، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل متوسط ميدان هجومي من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 20 والذين كانوا:

كيفين دي بروين | تفييم فيفا 20: 91 | بالإضافة إلى مؤهلاته الهجومية الخارقة للعادة، بات دي بروين رفقة جوارديولا أكثر اكتمالًا، بعد أن أصبح يُساهم بشكل فعّال في العمل الدفاعي بتحركاته المميزة وضغطه المتواصل. أحد أفضل اللاعبين في مركزه بل في العالم.

دافيد سيلفا | تفييم فيفا 20: 89 | زميله في مانشستر سيتي، وأحد سحرة كرة القدم. قصير مكير ويحوّل كلما لمسه إلى ذهب. قراءة منقطعة النظير للمباريات ومستويات مميزة جدًا تجعله قائد السيتي الحالي.

باولو ديبالا | تقييم فيفا 20: 88 | تطور مستمر لموهبته الرائعة، والتي تضعه اليوم في مصاف أفضل اللاعبين في العالم. لعبه إلى جانب أساطير مثل ميسي ورونالدو سيُساعده على النضوج أكثر وربما التحول للاعب بحجمهم ذات يوم.

حكيم زياش | تقييم فيفا 20: 85 | العقل المدبر داخل أياكس أمستردام...ذو تمريرات ساحرة وانطلاقات مميزة جدًا على الجهة اليمنى من الملعب، ويبقى أحد أبرز عناصر الخطر داخل الفريق الهولندي.

كريستيان إيريكسين | تقييم فيفا 20: 88 | أحد اللاعبين الذين صنعوا إنجاز توتنهام في الموسم الماضي ببلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا. مميز في التعامل مع الكرة وفي قراءة مجرى اللعب، كما أنه ممول مميز لزملائه في الخط الأمامي بكرات ذكية جدًا عادة ما تضعهم في مكان مميز للتسجيل.