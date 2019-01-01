تصويت FIFA 20 | من أفضل متوسط ميدان "موزع" في العالم؟

من يستحق الفوز بلقب أفضل متوسط ميدان في العالم؟ صوّت للاعبك المفضل من بين أفضل 5 لاعبين تقييمًا في لعبة فيفا 20

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA 20 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال استفتاء مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 أسماء.

وبعد فوز أندريه تير شتيجن باستفتاء الحراس ثم ألكسندر أرنولد بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس مع كوليبالي بلقب أفضل قلب دفاع وأندرو روبيرتسون بأفضل ظهير أيسر ونجولو كانتي بأفضل ارتكاز دفاعي في العالم، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل متوسط ميدان موزع من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 20 والذين كانوا:

لوكا مودريتش | تفييم فيفا 20: 90 | رغم تراجع مستواه في الموسم الماضي، إلا أن لوكا مودريتش يبقى أحد أعلى اللاعبين تقييمًا في لعبة فيفا 20 وأحد الأسماء المرجعية في مركزه. قراءته ممتازة للمباريات وقراراته عادة ما تكون موفقة.

بول بوجبا | تقييم فيفا 20: 88 | بطل العالم رفقة فرنسا وأحد أهم العناصر في تشكيلة ديدييه ديشان. مستواه عرف تقلبات كثيرة مع اليونايتد، لكنه عادة ما يُسكت منتقديه .

داني باريخو | تقييم فيفا 20: 86 | كان من اللازم أن يكون رفقتنا أحد لاعبي فالنسيا الذي تُوج بكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي بعد تألق لافت من قائده ورمانة ميزانه داني باريخو. مستواه مع الخفافيش جعله بلا شك في زمرة أفضل متوسطي الميدان في العالم.

تياجو ألكانتارا | تقييم فيفا 20: 87 | لولا الإصابة لكان اليوم يتربع على عرش لاعبي العالم، لكنه رغم ذلك يواصل الإصرار على قضاء مسيرة جيدة. تياجو قضى موسمًا جيدًا جدًا بشكل عام وواصل لعب دور مهم في البايرن والمنتخب الإسباني

توني كروس | تفييم فيفا 20: 88 | رغم موسمه المتوسط مع ريال مدريد، يبقى كروس بلا شك أحد أفضل اللاعبين في العالم بمركزه، وأحد المرشيحين للفوز بهذا الاستفتاء