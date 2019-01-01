تصويت FIFA 20 | من أفضل قلب دفاع أيمن في العالم؟

من يستحق الفوز بلقب أفضل قلب دفاع أيمن في العالم؟ منافسة كبيرة بين مجموعة من الأسماء اللامعة

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA20 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال استفتاء مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 اختيارات.

وبعد فوز أندريه تير شتيجن باستفتاء الحراس ثم أليكسندر أرنولد بأفضل ظهير أيمن، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل قلب دفاع أيمن من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 20 والذين كانوا:

سيرخيو راموس | تفييم فيفا 20: 89 | أصبح سيرخيو راموس قيمة ثابتة من بين أفضل مُدافعي العالم خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد أن حصد الأخضر واليابس مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني. الموسم الماضي لم يكن الأفضل له لا على الصعيد الفردي ولا الجماعي، لكن ذلك لم يكن كافيًا لإسقاطه من قائمتنا هذه.

فيرجيل فان دايك | تفييم فيفا 20: 90 | المُدافع الذي خلق طفرة في مركزه خلال الموسم الماضي، والذي عجز كل مهاجمي العالم الذين واجههم عن مراوغته طيلة موسم كامل. من بين العلامات الفارقة في ليفربول كلوب. قوي الشخصية، قوي في الصراعات الثنائية وممتاز في التحكم في الكرة، ليكون بذلك أحد أكثر المدافعين كمالًا في الفترة الأخيرة.

جيرارد بيكيه | تقييم فيفا 20: 88 | قد نختلف حوله أو نتفق، لكنه يبقى قيمة ثابتة في فريق برشلونة. مُدافع ذو خبرة كبيرة وشخصية قيادية داخل وخارج الملعب، وعندما يكون في أفضل مستوياته، فهو قطعًا من بين الأفضل في مركزه.

ماتس هوملس | تقييم فيفا 20: 87 | موسمه مع بايرن ميونيخ لم يكن مثاليًا حتى مع فوزه بالدوري الألماني في نهاية المطاف، ما جعله يقرر العودة لبوروسيا دورتموند، حيث كان ومازال أحد اللاعبين الأكثر شعبية بين الجماهير. ماتس هوملس مُدافع بمقومات كبيرة جدًا وقد يكون الورقة التي افتقدها فافر الموسم الماضي لخطف اللقب من البايرن.

دييجو جودين | تقييم فيفا 20: 88 | قلب الدفاع الأوروجوياني كان الرقم 1 بالنسبة لمدربه دييجو سيميوني في أتلتيكو مدريد، لكنه قرر تغيير الأجواء بعد مسيرة مظفرة مع الأتلتي. هو الآن أحد أوراق كونتي الرابحة في الإنتر الذي يبصم على بداية موسم مميزة.