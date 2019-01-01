تصويت FIFA 20 | من أفضل ظهير أيمن في العالم؟

من يستحق الفوز بلقب أفضل ظهير أيمن في العالم؟ منافسة كبيرة بين مجموعة من الأسماء الكبيرة

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA20 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال استفتاء مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 اختيارات.

وبعد فوز أندريه تير شتيجن باستفتاء الحراس، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية الظهير الأيمن الأفضل في العالم من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 20 والذين كانوا:

داني كاربخال | تفييم فيفا 20: 85 | رغم التراجع الذي عرفه ريال مدريد على المستوى الجماعي في الموسم الماضي، إلا أن داني كاربخال بقي كما هو، أحد أفضل الأظهرة في العالم. قوي بدنيًا، سريع ومتوازن بين الدفاع والهجوم، وقد تكون الإصابات أكبر عائق أمام تطوره.

جوشوا كيميش | تفييم فيفا 20: 86 | أظهر كيميش مجددًا مستويات ونضجًا على أرضية الميدان يجعل منه قطعًا أحد أفضل اللاعبين الألمان على الساحة الكروية. ذو الـ24 ربيعًا حمل مؤخرًا شارة القيادة مع المانشافت ويبدو أنه يسلك طريقًا سيجعل منه أحد اللاعبين الفارقين في الجيل الحالي لمنتخب بلاده.

جواو كانسيلو | تقييم فيفا 20: 84 | موسمه الثاني في السيري آ ساعده كثيرًا على التطور دفاعيًا والتحول لأحد أفضل اللاعبين في مركزه. الميركاتو الصيفي جعله يحول وجهته لمانشستر سيتي حيث يملك فرصة كبيرة لمواصلة التقدم في مسيرته رفقة بيب جوارديولا.

ترينت أرونولد أليكساندر | تقييم فيفا 20: 83 | لا شك أنه الظهير الأيمن صاحب أكبر هامش تطور في الكرة الأوروبية خلال الموسم الماضي، ولعل الكل سيتذكره بركلته الركنية أمام برشلونة والتي منحته التأهل للنهائي. سريع بطابع هجومي وسخاء بدني كبير، ما يجعل منه حاليًا أحد أفضل اللاعبين في مركزه.

كايل ووكر | تقييم فيفا 20: 84 | ظهير آخر من مانشستر سيتي يواصل تقديم مستويات مميزة مع فريقه، وساعده في تحقيق الثلاثية المحلية التي ستدخل التاريخ.