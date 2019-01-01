تصويت FIFA 20 | من أفضل ظهير أيسر في العالم؟

من يستحق الفوز بلقب أفضل ظهير أيسر؟ صوّت للاعبك المفضل من بين أفضل 5 لاعبين تقييمًا في لعبة فيفا 20

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA20 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال تصويت مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 اختيارات.

وبعد فوز أندريه تير شتيجن باستفتاء الحراس ثم ترنت ألكسندر بأفضل ظهير أيمن سيرخيو راموس مع كوليبالي بأفضل قلبي دفاع، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل ظهير أيسر من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 20 والذين كانوا:

مارسيلو دا سيلفا | تفييم فيفا 20: 85 | أحد الدعائم الرئيسية في تشكيلة ريال مدريد رغم التراجع الذي عرفه فرديًا وجماعيًا في الموسم الماضي. سريع، مهاري وذو إضافة هجومية كبيرة جدًا. يُأخذ عليه أحيانًا قصوره الدفاعي، لكنه يعوض ذلك بسخاء بدني كبير على رقعة الميدان.

دافيد ألابا | تفييم فيفا 20: 85 | ربما تراجع منحنى تطوره مقارنة بالسنوات الأخيرة، وذلك راجع لأسباب عدة، على رأسها الإصابات ولعبه كقلب دفاع في بعض المناسباتن لكن ألابا يبقى قيمة ثابتة في مركز الظهير الأيسر. سريع، قوي بدنيًا ومتوازن بين الأدوار الدفاعية والهجومية.

جوردي ألبا | تقييم فيفا 20: 87 | عانى من تراجع في المستوى في فترة ما، لكنه يبقى الرقم 1 في برشلونة. الشريك المفضل لميسي على رقعة الملعب. سرعة وذكاء وقدرة على الإضافة الهجومية.

أليكس ساندرو | تقييم فيفا 20: 85 | أصبح أليكس ساندرو أحد أفضل لاعبي العالم في مركزه تحت إمرة أليجري. تطور كثيرًا على المستوى البذني، وبات متوازنًا جدًا في القيام بأدوراه. جيد جدًا دفاعيًا، وممتاز هجوميًا، وكل ذلك يأتي ليخدم مصالح اليوفي سواءً لعب بقلبي دفاع أو ثلاثة.

أندرو روبيرتسون | تقييم فيفا 20: 85 | اكتشاف الموسم الماضي في البريميرليج ودوري أبطال أوروبا. ظهير لا يكل ولا يمل من تقديم الإضافة سواءً على الصعيد الدفاعي أو الهجومي. سريع، سخي بدنيًا وعرضياته تمتاز بدقة عالية جدًا، ولعل عرضيته لصلاح في مباراة السيتي دليل على ذلك.