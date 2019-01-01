تصويت FIFA 20 | من أفضل جناح أيمن في العالم؟

صلاح، محرز، ميسي، سترلينج أم سون مين..من بين هؤلاء يستحق التواجد في تشكيل العام؟

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA 20 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال تصويت مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 اختيارات.

وبعد فوز أندريه تير شتيجن باستفتاء الحراس ثم ألكسندر أرنولد بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس مع خاليدو كوليبالي بلقب أفضل قلب دفاع وأندرو روبرتسون بأفضل ظهير أيسر ونجولو كانتي بأفضل ارتكاز دفاعي في العالم ثم توني كروس بلقب أفضل متوسط موزع وزياش بأفضل متوسط ميدان هجومي، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل جناح أيسر من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 20 والذين كانوا:

ليونيل ميسي | تفييم فيفا 20: 94 | ذكر اسمه فقط يغني عن أي تعريف أو إشادة، فالأمر يتعلق البرغوت الذي فاز بالكرة الذهبية ست مرات، وحصد الأخضر واليابس مع البلاوجرانا. بطل الدوري مع برشلونة الموسم الماضي.

محمد صلاح | تفييم فيفا 20: 90 | الفرعون المصري يواصل التقدم في مسيرته بخطوات ثابتة ليُصبح أحد أساطير الكرة العربية ونادي ليفربول. صلاح تُوّج بدوري أبطال أوروبا مع الريدز واحتل المركز الثاني في الدوري بعد صراع مُحتدم مع مانشستر سيتي ويبدو أنه في الطريق الصحيح ليحصل على لقب غاب عن خزانات ليفربول منذ 30 سنة.

رياض محرز | تقييم فيفا 20: 84 | بطل كأس أمم إفريقيا مع منتخب الجزائر، وكان جزءً من فريق مانشستر سيتي الذي فاز بالثلاثية المحلية التاريخية. دوره مع السيتيزنس يتأرجح بين الأساسي والاحتياطي، لكنه يترك بصمة مميزة كلما شارك..

هيون مين سون | تقييم فيفا 20: 87 | الكوري الجنوبي الذي أبهر العالم بقدرات فردية مميزة جدًا. لعب دورًا محوريًا في بلوغ السبيرز لنهائي دوري أبطال أوروبا. لعل مركزه الأصلي هو الجناح الأيسر الذي كان مُكتظًا بالنجوم هذه السنة، لكن سبق له وأن لعب وتألق كجناح أيمن أيضًا.

رحيم سترلينج | تقييم فيفا 20: 88 | أحد أهم اللاعبين في تشكيل بيب جوراديولا. سريع ومهاري وقراراته في الثلث الأخير من الملعب تطورت كثيرًا في الأشهر الأخيرة، ما انعكس إيجابًا على أرقامه. حاله مثل حال سون: جناح أيسر قادر على اللعب في الطرف الأيمن أيضًا.