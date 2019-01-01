تصويت FIFA 20 | من أفضل جناح أيسر في العالم؟

من يستحق الفوز بلقب أفضل جناح أيسر في العالم؟ صوّت للاعبك المفضل من بين أفضل 5 لاعبين تقييمًا في لعبة فيفا 20

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA 20 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال تصويت مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 اختيارات.

وبعد فوز أندريه تير شتيجن باستفتاء الحراس ثم ألكسندر أرنولد بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس مع خاليدو كوليبالي بلقب أفضل قلب دفاع وأندرو روبرتسون بأفضل ظهير أيسر ونجولو كانتي بأفضل ارتكاز دفاعي في العالم ثم توني كروس بلقب أفضل متوسط موزع وزياش بأفضل متوسط ميدان هجومي، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل جناح أيسر من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 20 والذين كانوا:

كريستيانو رونالدو | تفييم فيفا 20: 93 | الدون كريستيانو رونالدو الذي يُعدّ الأفضل في العالم بالنسبة للكثيرين. قرر خوض تجربة جديدة مع اليوفي بعد أن اختتم مسيرته المظفرة مع الريال بلقب رابع لدوري أبطال أوروبا، وهو الآن بصدد تحقيق نجاح جديد.

نيمار جونيور | تفييم فيفا 20: 92 | من بين الأمهر في ملاعب كرة القدم، يحصد الأخضر واليابس في فرنسا، وهدفه بات تحقيق المجد القاري مع الفريق الباريسي. الإصابات الكثيرة والمشاكل الشخصية أثرت عليه..

إيدين هازارد | تقييم فيفا 20: 91 | لاعب ريال مدريد الجديد الذي أنهى مرحلة مميزة جدًا مع تشيلسي. يملك كل المؤهلات ليكون في صراع الكرات الذهبية خلال السنوات المقبلة.

ليروي ساني | تقييم فيفا 20: 86 | الإصابة القوية التي تعرض لها بداية الموسم جعلت اسمه يبتعد عن مسامع متتبعي كرة القدم، لكنه أحد أكثر اللاعبين موهبة في مركزه . .

ساديو ماني | تقييم فيفا 20: 88 | النجم السنغالي الذي بصم على سنة رائعة. تطوره كان كبيرًا في الثلث الأخير من الملعب حيث بات أكثر فاعلية أمام المرمى وقراراته جعلت منه قطعًا أحد أهم اللاعبين في مركزه. صاحب المركز الرابع في الكرة الذهبية .