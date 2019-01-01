تصويت FIFA 20 | ليفاندوفسكي أفضل مُهاجم رأس حربة في العالم

روبيرت ليفاندوفسكي يتفوق على كل منافسيه ويُتوّج كأفضل رأس حربة في العالم

تمكن المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي من الفوز بتصويت أفضل مُهاجم رأس حربة في العالم وذلك بعد أن تفوق على ثلة من أفضل مهاجمي العالم في التصويت الذي أطلقه جول برعاية FIFA 20 من أجل تحديد التشكيل المثالي لسنة 2019 التي شارفت على الانتهاء.

وبعد فوز أندريه تير شتيجن باستفتاء الحراس ثم ألكسندر أرنولد بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس مع خاليدو كوليبالي بلقب أفضل قلب دفاع وأندرو روبرتسون بأفضل ظهير أيسر ونجولو كانتي بأفضل ارتكاز دفاعي في العالم ثم توني كروس بلقب أفضل متوسط موزع وزياش بأفضل متوسط ميدان هجومي ورونالدو مع ميسي بمركزي الجناحين، تمكن ليفاندوفسكي من حجز المكان الأخير في التشكيل المثالي لسنة 2019.

إذ تحصل نجم بايرن ميونيخ ومنتخب بولندا على 51% من مجموع الأصوات التي فاق عددها 5500، فيما جاء متبوعًا بنجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي الذي تحصل على 28% من الأصوات.

أما المركز الثالث فقد كان من نصيب مهاجم برشلونة لويس سواريز بنسبة 10%، فيما جاء أجويرو وجريزمان في المركز الرابع والخامس على التوالي بنسبتي 6% ثم 5%.

وبهذا نكون قد وصل إلى نهاية تصويت هذه السنة...ترقبوا موضوعًا مجمعًا لجميع الفائزين.