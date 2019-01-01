تصويت FIFA 20 | كانتي أفضل ارتكاز دفاعي في العالم

نجولو كانتي يظفر بمكان في التشكيل المثالي لهذا العام

تمكّن متوسط ميدان تشيلسي ومنتخب فرنسا "نجولو كانتي" من التفوق على كل منافسيه والظفر بلقب أفضل ارتكاز دفاعي في العالم بعد أن حصل على قرابة الـ6500 صوتًا من أصل 13 ألف صوت.

وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 20، من أجل معرفة آراء الزوار حول رأيهم في أفضل اللاعبين حول العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى، التي فاز بها تير شتيجن، قبل أن يأتي الدور على مركز الظهير الأيمن، الذي تُوّج به ألكسندر أرنولد، ثم قلب الدفاع الذي فاز به سيرخيو راموس وخاليدو كوليبالي، فيما فاز أندرو روبيرتسون بمركز الظهير الأيسر.

وحصل كانتي على 48% من مجموع الأصوات، تم جاء متبوعًا بالبرازيلي كاسميرو الذي حصل على 31% من الأصوات.

أما المركز الثالث، فقد كان من نصيب سيرجيو بوسكيتس بنسبة 10% بالتساوي مع فابينيو، غير أن الإسباني تفوق عليه ببضعة أصوات، فيما حل فيرناندينيو في المركز الخامس والأخير بنسبة 1% من الأصوات.

انتظرونًا غدًا في استفتاء وسط الميدان الموزع.