تصويت FIFA 20 | روبرتسون أفضل ظهير أيسر في العالم

روبرتسون يُطيح بمارسليو وجوردي ألبا من التشكيل المثالي لفيفا 20

نجح ظهير ليفربول "أندرو روبرتسون" في استمالة زوار جول والفوز بلقب أفضل ظهير أيسر في العالم، بعد أن تفوق على منافسين من العيار الثقيل على غرار مارسيلو وجوردي ألبا.

وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 20، من أجل معرفة آراء الزوار حول أفضل اللاعبين في العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى، التي فاز بها تير شتيجن، قبل أن يأتي الدور على مركز الظهير الأيمن، الذي تُوّج به ألكسندر أرنولد، ثم قلب الدفاع الذي فاز به كل من سيرخيو راموس وخاليدو كوليبالي..

وخاض روبرتسون صراعًا شرسًا مع ظهير ريال مدريد مارسيلو دا سيلفا، حيث تحصل الأول على 47% من مجموع الأصوات، فيما لم يكن البرازيلي بعيدًا بـ44% من الأصوات التي بلغ عددها 18 ألف صوتًا.

أما المركز الثالث، فقد كان من نصيب ظهير ظهير برشلونة جوردي ألبا الذي حصل على نسبة 7%، ثم دافيد ألابا وألكس ساندرو على التوالي بنسبتي 2% و1%.

انتظرونا يوم الاثنين في تصويت الارتكاز الدفاعي.