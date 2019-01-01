تصويت FIFA 20 | حكيم زياش أفضل متوسط ميدان هجومي في العالم

حكيم زياش يتفوق على كيفين دي بروين وباولو ديبالا ويُتوّج كأفضل لاعب في العالم بمركزه

نجح المغربي حكيم زياش في الفوز بتصويت فيفا 20 لأفضل متوسط ميدان هجومي في العالم، وذلك بعد أن حصل على قرابة الـ9000 صوتًا من أصل 13500 مُصوّتًا.

وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 20، من أجل معرفة آراء الزوار حول أفضل اللاعبين حول العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى، التي فاز بها تير شتيجن، قبل أن يأتي الدور على مركز الظهير الأيمن، الذي تُوّج به ألكسندر أرنولد، ثم قلب الدفاع الذي فاز به سيرخيو راموس مع خاليدو كوليبالي والظهير الأيسر الذي كان من نصيب أندرو روبرتسون، فيما فاز كانتي بتصويت أفضل ارتكاز دفاعي في العالم، ويعقبه توني كروس كأفضل متوسط ميدان موزع.

وحصل كيفين دي بروين الذي حلّ في المركز الثاني على 25% من الأصوات، أي قرابة الـ3400 صوت، وجاء متبوعًا بباولو ديبالا الذي حصل على 5% من مجموع الأصوات.

أما المركز الرابع والخامس فقد كان لإيريكسن ودافيد سيلفا على التوالي بنسبة 1% لكل منهما وفارق قليل من الأصوات.