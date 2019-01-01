تصويت FIFA 20 | تير شتيجن "أفضل حارس في العالم"

الحارس الألماني يتفوق بوضوح على كل منافسيه

حظي الحارس الألماني "مارك أندريه تير شتيجن" بثقة زوار جول، وتُوج بلقب "أفضل حارس في العالم" بعد أن تفوق بوضوح وبفارق كبير على منافسين من العيار الثقيل، ليضمن بذلك تواجده في التشكيلة المثالي لـGoal، برعاية FIFA 20.

وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 20، من أجل معرفة آراء الزوار حول أفضل اللاعبين حول العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى.

تير شتيجن حظى بـ48% من مجموع الأصوات، أي ما يُقارب الـ2500 صوتًا، متفوقًا بذلك على حارس ليفربول الفائز بجائزة أفضل حارس في العالم من طرف الفيفا، أليسون بيكر والذي حصل على 30% من مجموع الأصوات.

أما المركز الثالث فقد كان من نصيب السد المنيع لأتلتيكو مدريد يان أوبلاك والذي رغم أدائه الكبير في الموسم الماضي، إلا أنه لم يستمل أكثر من 12% من مجموع المصوتين، فيما كان دي خيا وراءه مباشرة في المركز الرابع بـ7% من الأصوات.

المركز الخامس والأخير كان لحارس مانشستر سيتي إيديرسون الذي لم يحصل سوى على 3% من الأصوات.