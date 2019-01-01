تصنيف فيفا | سيدات أمريكا تحافظ على الصدارة وانهيار كوريا الجنوبية

الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر تصنيفه الشهري لترتيب منتخبات العالم في الكرة النسائية

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ترتيب منتخبات العالم الخاص بالكرة النسائية في التصنيف الشهري.

وحافظ المنتخب الأمريكي على الصدارة بعد تحقيق بطولة كأس العالم للسيدات والتي أقيمت في فرنسا.

وارتقى المنتخب الهولندي 5 مراكز ليصبح ثالثًا بعد أمريكا وألمانيا وذلك بعد وصوله إلى المباراة النهائية في المونديال.

وتراجع منتخب انجلترا مركزين ليستقر خامسًا بينما ارتقى السويد 3 مراكز ليصبح السادس.

ودخل منتخب كوريا الشمالية بين العشرة الأوائل باحتلال المركز التاسع والارتقاء مركزين، ليخرج اليابان من العشرة الأوائل وبهبط 4 مراكز.

ويعد الفلبين أكثر منتخب ارتقى في التصنيف بالوصول للمركز 67 والقفز 7 مراكز دفعة واحدة بينما تراجعت نامبيا 10 مراكز وهي الأسوأ.

ومن المتوقع أن يُصدر التصنيف المقبل يوم 27 سبتمبر.