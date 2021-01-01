تصنيف فيفا .. تقدم مغربي وتمسك عربي بالمراكز القارية

تقدم ملحوظ للمنتخب المغربي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس، عن التصنيف العالمي للمنتخبات الخاص بشهر فبراير الجاري، والذي شهد العديد من المستجدات، بالرغم من عدم وجود أجندة دولية خلال هذا الشهر، باستثناء بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين.

ونجح المنتخب المغربي في التتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين، بعد الفوز على المنتخب المالي بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما.

ولم يشهد التصنيف تغييرات كثيرة، حيث الأبرز كان هو صعود المنتخب المغربي مركزين على المستوى العالمي ليصبح في المركز الـ33 عالميًا، والرابع إفريقيا، حيث يتصدر المنتخب التونسي قائمة المنتخبات العربية، باحتلاله المركز الـ26 عالميًا، ويأتي بعده الجزائر بالمركز 31، ثم المغرب 33 على مستوى العالم.

المنتخب المصري احتل المركز الرابع عربيًا والـ49 عالميًا، ثم قطر الخامس عربيًا و58 عالميًا، ثم المملكة العربية السعودية السادس عربيًا وفي المركز الـ67 عالميًا.

ويأتي المنتخب العراقي في المركز السابع عربيًا والـ69 عالميًا، ويليه المنتخب الإماراتي الثامن عربيًا والـ74 عالميًا، ثم سوريا 76 والتاسع عربيًا، وسلطنة عمان العاشر عربيًا والـ81 عالميًا.

وعلى المستوى قارة إفريقيا، يحتل المنتخب التونسي المركز الثاني خلف المنتخب السنغالي، والجزائر الثالث والمغرب الرابع ومصر السادس.

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أما على مستوى قارة آسيا، يأتي المنتخب القطري في المركز الخامس، والسعودية السادس والعراق السابع والإمارات الثامن.