تصنيف فيفا | السعودية الأبرز عربيًا.. وتحسن ملحوظ لمصر والمغرب

تصنيف "فيفا" لشهر سبتمبر أكتوبر شهد تقدمًا ملحوظًا لمنتخبات مصر والسعودية والمغرب، وتغييرات طفيفة في المقدمة.

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيف المنتخبات عن شهر أكتوبر 2021، والذي شهد تقدمًا ملحوظًا لمنتخبات مصر والمغرب والسعودية، وتغييرات طفيفة في المنتخبات العشرة الأوائل.

شهر أكتوبر 2021 كان حافلًا بالإثارة في كرة القدم الدولية، حيث تقدمت التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 أكثر، وأقيمت الجولات النهائية من دوري الأمم الأوروبية، إلى جانب العديد من المباريات الودية الدولية.

وتم إقامة 160 مباراة خلال التوقف الدولي في أكتوبر، ويمكن بالطبع رؤية تأثيرها على تصنيف "فيفا".

ولا يزال منتخب بلجيكا في صدارة تصنيف المنتخبات العالمية، رغم أنه أصبح مهددًا بشدة بفقدانها.

منتخب البرازيل، الثاني في التصنيف، قلص الفارق بشكل واضح مع منتخب بلجيكا، حيث أصبح 12 نقطة فقط، فيما تراجع منتخب إنجلترا إلى المركز الخامس.

ترتيب أول عشرة منتخبات في تصنيف "فيفا"

1- بلجيكا: 1832.33 نقطة.

2- البرازيل: 1820.36 نقطة.

3- فرنسا: 1779.24 نقطة.

4- إيطاليا: 1750.52 نقطة.

5- إنجلترا: 1750.16 نقطة.

6- الأرجنتين: 1738.79 نقطة.

7- إسبانيا: 1687.66 نقطة.

8- البرتغال: 1681.73 نقطة.

9- المكسيك: 1672.92 نقطة.

10- الدنمارك: 1668.98 نقطة.

ترتيب أول عشرة منتخبات عربية في تصنيف "فيفا"

وعلى المستوى العربي، تقدم منتخب المغرب أربعة مراكز ليحجز المركز 29 في التصنيف العالمي، وبالمثل تقدم منتخب مصر ليصبح في المركز 44 عالميًا.

📈تصنيف FIFA العالمي لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2021:

🇧🇪 بلجيكا تبقى على القمة 🔝

🇫🇷 فرنسا تتقدّم إلى المركز الثالث وإيطاليا 🇮🇹 إلى الرابع ⬆️

🇸🇦 السعودية أبرز العرب (7⃣ مراكز) 💪🏼

🇪🇬 مصر و🇲🇦 المغرب يرتقيان 4⃣ مراكز



التصنيف الكامل 👇🏼 https://t.co/BtFnC5rZCh pic.twitter.com/IvGJfTLCQZ — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) October 21, 2021

منتخب السعودية هو الآخر حقق قفزة قوية، بعدما صعد سبعة مراكز دفعة واحدة، ليصبح في المركز 49 في تصنيف "فيفا".

فيما حافظ منتخب تونس على مركزه في صدارة المنتخبات العربية، لكنه تراجع إلى المركز 27 على مستوى العالم، كما تقدم منتخب المغرب إلى المركز الثاني، ومع احتفاظه بالمركز الثلاثين في التصنيف، تراجع منتخب الجزائر إلى المركز الثالث عربيًا.

27- تونس: 1525.3 نقطة.

29- المغرب: 1513 نقطة.

30- الجزائر: 1509.04 نقطة.

44- مصر: 1445.83 نقطة.

46- قطر: 1437.73 نقطة.

49- المملكة العربية السعودية: 1432.21 نقطة.

71- الإمارات العربية المتحدة: 1349.42 نقطة.

72- العراق: 1346.2 نقطة.

77- عمان: 1314.36 نقطة.

85- سوريا: 1274.72 نقطة.

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