تصنيف الفيفا – لا تغييرات في ترتيب المنتخبات الأفضل في العالم

ما هو ترتيب منتخبات العالم لشهر يناير بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؟





أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تصنيفه الشهري الذي يصدره بصفة دورية للمنتخبات وذلك عن شهر يناير الماضي.

التصنيف شهد استمرار بلجيكا في الصدارة، فيما لم تحدث تغييرات في باقي المراكز.

ترتيب أول 10 منتخبات استمر كما هو من قبل دون أي تغييرات وذلك بسبب عدم مشاركة هذه الدول في أي مباراة خلال الفترة الماضية.

لا جديد في المراكز العشرة الأولى... المنتخب البلجيكي في الصدارة🔝



تصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات : 🔽

1⃣بلجيكا 🇧🇪

2⃣فرنسا 🇫🇷

3⃣البرازيل🇧🇷

4⃣كرواتيا 🇭🇷

5⃣إنجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

تونس تتراجع للمركز الـ28 عالميًا 🇹🇳، ويليها المنتخب المغربي في المركز الـ43 🇲🇦. pic.twitter.com/RlDqRS3mij — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 7, 2019

منتخب قطر حقق أفضل ارتقاء في التصنيف، إذ وصل للمركز الـ 55 عالميًا وارتقى 38 مركزًا وذلك بعد تحقيقه بطولة أمم آسيا.

أما منتخب كوريا الشمالية فحقق أسوأ تراجع بـ 12 مركزًا ليصل إلى المركز 121.

جدير بالذكر أنّ هذا أفضل تصنيف للمنتخب العنابي في تاريخه.