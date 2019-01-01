تصنيف الفيفا – لا تغييرات في ترتيب المنتخبات الأفضل في العالم
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تصنيفه الشهري الذي يصدره بصفة دورية للمنتخبات وذلك عن شهر يناير الماضي.
التصنيف شهد استمرار بلجيكا في الصدارة، فيما لم تحدث تغييرات في باقي المراكز.
ترتيب أول 10 منتخبات استمر كما هو من قبل دون أي تغييرات وذلك بسبب عدم مشاركة هذه الدول في أي مباراة خلال الفترة الماضية.
لا جديد في المراكز العشرة الأولى... المنتخب البلجيكي في الصدارة🔝— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 7, 2019
تصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات : 🔽
1⃣بلجيكا 🇧🇪
2⃣فرنسا 🇫🇷
3⃣البرازيل🇧🇷
4⃣كرواتيا 🇭🇷
5⃣إنجلترا 🏴
تونس تتراجع للمركز الـ28 عالميًا 🇹🇳، ويليها المنتخب المغربي في المركز الـ43 🇲🇦. pic.twitter.com/RlDqRS3mij
منتخب قطر حقق أفضل ارتقاء في التصنيف، إذ وصل للمركز الـ 55 عالميًا وارتقى 38 مركزًا وذلك بعد تحقيقه بطولة أمم آسيا.
أما منتخب كوريا الشمالية فحقق أسوأ تراجع بـ 12 مركزًا ليصل إلى المركز 121.
جدير بالذكر أنّ هذا أفضل تصنيف للمنتخب العنابي في تاريخه.