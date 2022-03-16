تصميم كلاسيكي .. تسريب قميص برشلونة الأول للموسم الجديد

يستعد نادي برشلونة الإسباني بقوة للموسم المقبل، وتم الكشف بالفعل عن صور مسربة للقميص الأول للنادي الكتالوني في 2022-23.

موقع "footy headlines" المتخصص في تسريب قمصان الأندية كل موسم، نشر صورًا للقميص الأساسي لنادي برشلونة في الموسم المقبل.

قميص برشلونة الأول سيجمع بين ثلاثة ألوان، الأزرق الكلاسيكي، والعنابي، إلى جانب الأزرق الداكن للغاية على أكمام ورقبة القميص.

ولم يظهر شعار شركة "سبوتيفاي" راعي برشلونة الجديد في الصور المسربة بعد، ومن المتوقع أن يتصدر شعار الشركة قميص "البلوجرانا" بداية من الموسم المقبل.

والجدير بالذكر، فإن المصر نفسه كشف أن تاريخ عرض أول طقم لبرشلونة في الموسم المقبل سيكون 3 يونيو 2022، وهو التاريخ الذي سيتم فيه بيع طلبات الحجز المسبق، فيما سيتم البيع العام في الثامن من الشهر نفسه.

عادةً ما يكون عرض القمصان الجديدة متأخرًا، لكن إقامة بطولة كأس العالم في قطر في نوفمبر المقبل من شأنه أن يؤدي إلى تقدم إطلاق الأطقم الجديدة.

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وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يثق بأن القميص الجديد سيحقق نجاحًا في المبيعات، بعد العودة إلى تصميم أكثر كلاسيكية.

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