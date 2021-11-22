تصميم غريب .. الكشف عن كأس العرب

نشر المعلق القطري "محمد السعدي" صورًا تُظهر كأس العرب التي سيتنافس على الفوز بها المنتخبات العربية في قطر، وقد جاءت بتصميم غريب.

كأس العرب تنطلق في الـ30 من نوفمبر الجاري في الدوحة وتستمر حتى الـ18 من ديسمبر القادم، وستُلعب للمرة الأولى في تاريخها تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي اختارها بدلًا من كأس القارات لاختبار قدرات الدولة الخليجية على تنظيم كأس العالم في شتاء 2022.

ما هو تصميم كأس العرب؟

السعدي نشر أولًا صورة للكأس معلقًا "رسميًا .. كأس العرب"، وقد ظهرت الكأس بتصميم غريب يُظهر كرة وشيء تستند عليه.

المعلق الرياضي في قنوات الكأس القطرية وشبكة بي إن سبورتس أوضح بعض تفاصيل التصميم في تغريدة لاحقة، إذ أشار إلى أن الكأس صُنعت من الذهب والفضة.

#كأس_العرب

كأس ذهبية فضية

خريطة الوطن العربي

حروف كلمة موطني للشاعر ابراهيم طوقان pic.twitter.com/65TrOPamnv — محمد السعدي 🇶🇦 (@DRMOHDALSA3DI) November 22, 2021

وأضاف السعدي أن التصميم يتكون من خريطة الوطن العربي بجانب حروف كلمة "موطني"، وهي عنوان قصيدة للشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان.

ولم تُعلن اللجنة المنظمة أو الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد عن الكأس رسميًا، لكن متوقع حدوث ذلك خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة.

ما هو تاريخ كأس العرب ومن هي المنتخبات المتوجة بالبطولة؟

انطلقت بطولة كأس العرب عام 1963 بتنظيم من الاتحاد العربي لكرة القدم، ولكنها لم تُلعب سوى 8 مرات لأسباب عديدة أبرزها مرتبط بالوضع السياسي والاقتصادي للدول العربية.

وقد تُوجت العراق باللقب 4 مرات وتحمل الرقم القياسي، فيما فازت السعودية بالكأس مرتين، وحصدتها كل من مصر والمغرب وتونس مرة واحدة.

وأقيمت آخر نسخة من كأس العرب عام 2012 في السعودية وتُوج بها المنتخب المغربي بعد فوزه نظيره الليبي بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

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