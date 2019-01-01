تصميم جديد لدرع الدوري المصري وتسليمه للأهلي

الأهلي بطلًا للدوري المصري الممتاز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

اتفق مسئولي اتحاد الكرة المصري، على تصميم جديد لدرع الدوري المصري الممتاز لتسليمه للأهلي بعد أن توج بالبطولة مؤخرًا.

وكان الأهلي قد توج بالدوري المصري الممتاز بعد منافسة قوية مع الزمالك خلال الأمتار الأخيرة من عمر البطولة وحصول الأبيض على الوصافة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الأحد، أن اتحاد الكرة المصري اتفق مع الشركة المسئولة عن تصميم كأس الأمم الإفريقية لتنفيذ درع البطولة الجديد.

وسيتم تسليم الدرع للأهلي بصفته بطل الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضي، خلال حفل سيقام عقب عيد الأضحى المبارك.

وأكدت التقارير أنه سيتم تصميم درع جديد لكأس مصر وتسليمه لبطل النسخة التي سوف تستكمل خلال الشهر الجاري.