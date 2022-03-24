تصل للإعدام .. عقوبات صارمة لردع الشغب في قمة مصر والسنغال

يستعد المنتخب المصري لمباراة القمة الإفريقية أمام نظيره السنغالي، في المرحلة النهائية للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويستضيف منتخب مصر نظيره السنغال مساء غدٍ الجمعة، في ذهاب المرحلة النهائية للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

عقوبات صارمة لشغب الملاعب

وضعت الحكومة المصرية قانون العقوبات، من أجل ردع الشغب في المباريات، خاصة في مباراة مصر والسنغال التي ستقام يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وينص قانون الرياضة المصري، على عقاب السب والقذف بالحبس لمدة سنة و3 آلاف جنيه غرامة، وعقوبة تهديد أي شخص داخل الملعب، بالحبس سنة و 100 ألف جنيه غرامة، وعقوبة الانتماء لكيانات وروابط غير مشروعة، بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة.

كما تم وضع قانون لتقنية المعلومات، حيث وصلت إلى الحبس 5 سنوات و 300 ألف جنيه غرامة، في حالة التحريض على التعصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

العقوبات تصل إلى الإعدام!

وقامت الحكومة المصرية أيضًا بوضع قانون العقوبات، حيث تصل العقوبة بالسجن 5 سنوات لمن انضم لروابط وجماعة بالمخالفة للقانون، والسجن 5 سنوات حال حيازة منشورات أو شماريخ بغرض إرهاب المشجعين.

العقوبة تصل إلى المؤبد والإعدام حال مشاركة روابط لإرهاب المشجعين أو المواطنين، والسجن سنة واحدة وعقوبة ترويع المشجعين وتهديدهم، والسجن 5 سنوات عقوبة إثارة ذعر المواطنين.

ووصل الأمر إلى الإعدام إذا ترتب كل ما سبق جناية قتل عمد، وذلك من أجل ردع أي حالات شغب محتملة في الملاعب المصرية.

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