"تصفية حسابات" .. الأهلاويون يصرخون مطالبين المسؤولين برد الجميل للنادي

مطالب بتطبيق قرار زيادة عدد الأندية في دوري المحترفين بداية من الموسم المقبل، دون انتظار موسم 2023-24

حالة لا تُسعد عدو أو حبيب يمر بها الأهلي السعودي حاليًا، بعدما تأزم موقفه وأصبح قريبًا من الهبوط لدوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

الراقي مصيره في يد منافسيه:

الأهلي تلقى الهزيمة أمس الخميس، أمام الرائد بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ29 وقبل الأخيرة.

الراقي سقط رغم احتشاد جمهوره في المدرجات لدعم اللاعبين وحثهم على القتال، لكن دوافع الرائد للهروب من مراكز الهبوط كانت أقوى.

ويحتل حاليًا الفريق الجداوي المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة وحيدة عن أقرب منافسيه.

يحتاج الأهلي للفوز في الجولة الأخيرة أمام الشباب، مع انتظار خسارة أي من منافسيه؛ الطائي، التعاون، الرائد، الفيصلي والباطن؛ أصحاب الـ33 نقطة، ليضمن البقاء في دوري المحترفين بالموسم المقبل، وهو ما يعقد موقفه.

جمهور الأهلي يصرخ لرد الجميل لناديه:

أمام هذا الموقف الصعب الذي يمر به فريق كبير بحجم الأهلي، أطلق جمهور النادي صرخاته تجاه المسؤولين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وسم "#قرار_زيادة_الأندية_مطلب" تصدر "تويتر" عقب هزيمة الأهلي مباشرةً، مطالبين المسؤولين بإنقاذ الراقي من الهبوط، بتطبيق قرار رفع عدد الأندية المشاركة في دوري المحترفين.

قرار زيادة الأندية اتخذه المسؤولون بالفعل، لكن تطبيقه مؤجل لموسم 2023-24، فسيرتفع عدد الأندية لـ18 بدلًا من 16.

لكن جمهور الراقي يطالب بتطبيقه بدايةً من الموسم المقبل 2022-23، من أجل الحفاظ على تاريخ ناديهم.

وناشد الجمهور عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة، من أجل التدخل العاجل في الموقف، موضحين أن ما يحدث بالنادي ما هو إلا تصفية حسابات من البعض، لن يدفع ثمنه سوى الدوري السعودي بخسارة فريقه بحجم الراقي.

الاهلي احد اهم اركان الكرة السعودية

اللي وصلنا له اليوم بسبب عمل اداري تراكمي سيئ



زاد عليه انقسام شرفي اعلامي وتصفية حسابات على حساب الكيان والجمهور



الاتحاد تعرض لنفس الازمه وانقذته وزارة الرياضه



انقذ الاهلي وجمهوره من الكارثه يابو تركي@AbdulazizTF#قرار_زيادة_الأندية_مطلب — راكان (@jjrkl) June 23, 2022

ردو للاهلي قليل من جمايله على رياضة الوطن

رد جزء من الظلم اللي تعرض له الاهلي طول تاريخه:

الم يمنع مشاركة اسيويه في تايلند لاجل الوطن

فسخ عقد القطرية وتركه بلا تعويض لاجل الوطن

تغيير نظام الدوري للمربع الذهبي للاجل اندية على حساب المتصدر.



#قرار_زياده_الانديه_مطلب — نايف الملكي @ (@naif_127) June 23, 2022

الاهلي ركن من اركان المملكة لايمكن ان يهبط بسبب فشل اشخاص لايستحقون ان يمثلون الاهلي @AbdulazizTF #قرار_زيادة_الأندية_مطلب — سعد بن عبدالله 🇸🇦 (@saad_bn20) June 23, 2022

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