تصفيات يورو 2024: النظام، المنتخبات المستبعدة وأكثر

كل ما تريد معرفته عن تصفيات يورو 2024، النظام والمنتخبات المشاركة والمسبعدة وأكثر من ذلك.

تعد بطولة كأس الأمم الأوروبية واحدة من أهم بطولات كرة القدم، وهي المسابقة الثانية من حيث الأهمية بعد كأس العالم.

فاز منتخب إيطاليا بيورو 2020 على حساب منتخب إنجلترا بركلات الترجيح، وقد كانت النسخة السابقة احتفالية بمرور 60 عامًا على البطولة، وأقيمت في أكثر من مدينة أوروبية.

مع انتهاء المسابقة، بدأت المنتخبات الاستعداد لكأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر في نوفمبر القادم، وعقب انتهائه مباشرةً ستبدأ المنتخبات الاستعداد لتصفيات يورو 2024.

وفي هذا التقرير، ينقل جول كل ما تريد معرفته عن تصفيات يورو 2024.

ما هو نظام تصفيات يورو 2024؟

يشارك في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 53 منتخبًا من أصل 55 أعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ولن تختلف تصفيات يورو 2024 في النظام عن تصفيات يورو 2020.

سيتم توزيع المنتخبات المشاركة في التصفيات على 10 مجموعات، 7 منها يتواجد بها 5 منتخبات، و3 تتكون من 6 منتخبات.

تتنافس منتخبات كل مجموعة ذهابًا وإيابًا، ويتأهل متصدر ووصيف كل منها ليورو 2024، وتتبقى 3 مقاعد تتحدد من خلال دوري الأمم الأوروبية 2022-23، ويكمل منتخب ألمانيا المستضيف الـ24 منتخبًا المشاركة في البطولة.

ستبدأ تصفيات يورو 2024 في مارس 2023، ويستمر دور المجموعات خلال التوقفات الدولية حتى نوفمبر من نفس العام، أما الملحق فموعده هو مارس 2024.

ما هو موعد قرعة تصفيات يورو 2024؟

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة قرعة تصفيات يورو 2024 في 9 أكتوبر 2022 في فرانكفورت بألمانيا.

ومن المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت مصر، الواحدة بتوقيت السعودية.

ما هي المنتخبات المستبعدة من تصفيات يورو 2024؟

يشارك في تصفيات كاس الأمم الأوروبية القادمة 53 منتخبًا من أصل 55 هي الأعضاء في اليويفا، وقد تم استبعاد منتخبين من التصفيات.

المنتخب الأول هو المستضيف منتخب ألمانيا، والذي يشارك تلقائيًا في البطولة كما هو معتاد في بطولات اليورو.

أما المنتخب الثاني فهو منتخب روسيا، والتي تم تجميده من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد الغزو الروسي على أوكرانيا.

ما هي المنتخبات المشاركة في تصفيات يورو 2024؟

يشارك في تصفيات اليورو 53 منتخبًا، يتم تقسيمهم إلى 7 أوعية قبل القرعة بدايةً من وعاء دوري الأمم الأوروبية حتى الوعاء السادس، ويتم التقسيم بناءً على ترتيب المنتخبات في دوري الأمم في سبتمبر 2022.