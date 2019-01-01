مواعيد مباريات الجولة التاسعة في تصفيات يورو 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد المباريات، القنوات الناقلة، ترتيب المجموعات قبل الجولة التاسعة من تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2020، والتي ستُلعب يوم الخميس القادم

أبانوب صفوت

تستعد المنتخبات الأوروبية للعودة مرة أخرى للحياة، وهذه المرة من خلال خوض مباريات الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، والتي ستنطلق مساء الخميس المقبل الموافق 14 أكتوبر 2019 ميلاديًا، والموافق 17 ربيع الأول 1441 هجريًا.

وتتكون تصفيات يورو 2020 من 10 مجموعات، 5 منها تحتوي على 5 منتخبات و5 آخرين بهم 6 منتخبات، وبحسب نظام المسابقة سيشارك في النسخة القادمة من البطوبة القارية الأقوى في العالم 24 منتخباً، سيتم تحديد 20 منهم من خلال هذه التصفية بتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، أما الأربع منتخبات المتبقية فستتأهل من خلال دوري أمم أوروبا.

ستشهد الجولة التاسعة بعض المباريات الهامة للغاية، حيث سيسعى المنتخب الإنجليزي في المجموعة الأولى لحسم تأهله عندما يواجه المتذيل منتخب الجبل الأسود، وفي المجموعة الثانية يتنازع كلا من البرتغال وصربيا على البطاقة الثانية وتتنظرهما مواجهات سهلة ضد كلا من ليتوانيا ولوكمسبورج على الترتيب.

يقع المنتخب الهولندي الذي يتواجد في المجموعة الثالثة في اختبار صعب للغاية من أجل الحفاظ على الصدارة عندما يواجه الثالث أيرلندا الشمالية والذي لازالت لديه فرصة في التأهل، بينما سيتقابل المنتخب الألماني مع بيلاروسيا، وفي المجموعة الرابعة سيتواجه المتصدر الدانمارك مع جبل طارق، بينما سيتقابل منتخب جورجيا مع سويسرا في مباراة متكافئة للغاية بين الطرفين.

وفي المجموعة الخامسة سيستضيف المنتخب الكرواتي نظيره السلوفاكي للحفاظ على الصدارة، أما في المجموعة السادسة حسم المنتخب الإسباني أمره وتصدر المجموعة برصيد 20 نقطة حتى الآن تاركاً الصراع في المركز الثاني منحصراً بين منتخبي السويد ورومانيا، وفي المجموعة السابعة يلاحق المنتخب النمساوي نظيره البولندي الذي يحتل المركز الأول ويفصله عنه ثلاث نقاط فقط.

يتصارع كلا المنتخبين الفرنسي والتركي على الصدارة في المجموعة الثامنة ولكلاهما 19 نقطة ويأتي المنتخب الأيسلندي خلفهما في الترتيب الثالث برصيد 15 نقطة، وفي المجموعة التاسعة حقق المنتخب البلجيكي العلامة الكاملة برصيد 24 نقطة ويأتي خلفه المنتخب الروسي الذي خسر مباراة وحيدة حتى الآن وفي جعبته 21 نقطة.

يتواجد المنتخب الإيطالي على رأس المجموعة العاشرة والأخيرة بعد أن فاز في كل المباريات حتى الآن ويفصله عن الوصيف وهو المنتخب الفنلندي تسعة نقاط كاملة.

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مواعيد مباريات الجولة التاسعة في تصفيات يورو 2020

تصفيات اليورو .. روسيا تنتصر بالتسعة والمجر تقلب موازين المجموعة الحديدية

المباراة الملعب الموعد تركيا - أيسلندا تليكوم أرينا الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية فرنسا - مولدوفا ملعب فرنسا الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية التشيك - كوسوفو ملعب دوسان أرينا الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية إنجلترا - الجبل الأسود ويمبلي الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية ألبانيا - أندورا استاد الباسان الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية البرتغال - ليتوانيا ملعب ألغارفي الخميس 14 نوفمبر 2019،

17 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية صربيا - لوكسمبورج ملعب النجم الأحمر الخميس 14 نوفمبر 2019،

714 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية النرويج - جزر فارو ملعب أوليفول الجمعة 15 نوفمبر 2019،

18 ربيع الأول 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية أرمينيا - اليونان ملعب فازكين سركيسيان الجمعة 15 نوفمبر 2019،

18 ربيع الأول 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية فنلندا - ليشتينشتاين ملعب سونيرا الجمعة 15 نوفمبر 2019،

18 ربيع الأول 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية رومانيا - السويد ملعب أرينا الوطني الجمعة 15 نوفمبر 2019،

18 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية الدانمارك - جبل طارق ملعب باركن الجمعة 15 نوفمبر 2019،

18 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية البوسنة والهرسك - إيطاليا ملعب بيلينو بولي

الجمعة 15 نوفمبر 2019،

18 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية إسبانيا - مالطة ملعب رامون دي كارانازا الجمعة 15 نوفمبر 2019،

18 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية سويسرا - جورجيا ملعب أيه إف جي الجمعة 15 نوفمبر 2019،

18 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية قبرص - فرنسا ملعب لاوجاردالسفولور السبت 16 نوفمبر 2019،

19 ربيع الأول 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية سلوفينيا - لاتفيا ملعب ستوزيتسه السبت 16 نوفمبر 2019،

19 ربيع الأول 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية سان مارينو - كازاخستان ملعب سان مارينو

السبت 16 نوفمبر 2019،

19 ربيع الأول 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية

أذربيجان - ويلز باكسيل أرينا

السبت 16 نوفمبر 2019،

19 ربيع الأول 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية

روسيا - بلجيكا ملعب كريستوفسكي

السبت 16 نوفمبر 2019،

19 ربيع الأول 1441،

19:00 مصر، 20:00 السعودية

الكيان الصهيوني - بولندا ملعب تيدي السبت 16 نوفمبر 2019،

19 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية النمسا - مقدونيا ملعب إرنست هابل

السبت 16 نوفمبر 2019،

19 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية

ألمانيا - روسيا البيضاء بوروسيا بارك

السبت 16 نوفمبر 2019،

19 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية

أيرلندا الشمالية - هولندا وينسدور بارك

السبت 16 نوفمبر 2019،

19 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية

كرواتيا - سلوفاكيا ملعب ريجيكا

السبت 16 نوفمبر 2019،

19 ربيع الأول 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية



مجموعات تصفيات كأس أمم أوروبا 2020

إسبانيا تكتسح جزر الفارو وتقترب خطوة جديدة من يورو 2020

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إنجلترا 6 5 0 1 26 6 20 15 2 جمهورية التشيك 6 4 0 2 11 9 2 12 3 كوسوفو 6 3 2 1 12 10 2 11 4 الجبل الأسود 7 0 3 4 3 15 12- 3 5 بلغاريا 5 0 3 4 5 17 12- 2

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أوكرانيا 7 6 1 0 15 2 13 19 2 البرتغال 6 3 2 1 14 6 8 11 3 صربيا 6 3 1 2 12 13 2- 10 4 لوكسمبورج 6 1 1 4 5 11 6- 4 5 لتوانيا 7 0 1 6 5 19 14- 1

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 هولندا 6 5 0 1 19 7 12 15 2 ألمانيا 6 5 0 1 20 6 14 15 3 أيرلندا الشمالية 6 4 0 2 8 7 1 12 4 بيلاروسيا 7 1 1 5 4 12 8- 4 5 استونيا 7 0 1 6 2 21 19- 1

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 آيرلندا 7 3 3 1 6 4 2 12 2 الدنمارك 6 3 3 0 16 5 11 12 3 سويسرا 6 3 2 1 12 5 7 11 4 جورجيا 7 2 2 3 7 10 3- 8 5 جبل طارق 6 0 0 6 2 19 17- 0

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كرواتيا 7 4 2 1 14 6 8 14 2 المجر 7 4 0 3 8 9 1- 12 3 سلوفاكيا 6 3 1 2 10 8 2 10 4 ويلز 6 2 2 2 6 6 0 8 5 أذربيجان 6 0 1 5 5 14 9- 1

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إسبانيا 8 6 2 0 19 5 14 20 2 السويد 8 4 3 1 18 9 9 15 3 رومانيا 8 4 2 2 17 8 9 14 4 النرويج 8 2 5 1 13 10 3 11 5 مالطا 8 1 0 7 4 23 19- 3 6 جزر فارو 8 1 0 7 2 18 16- 3+

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بولندا 8 6 1 1 13 2 11 19 2 النمسا 8 5 1 2 17 7 10 16 3 مقدونيا 8 3 2 3 10 11 1- 11 4 سلوفينيا 8 3 2 3 13 8 5 11 5 الكيان الصهيوني 8 3 2 3 15 15 0 11 6 لاتفيا 8 0 0 8 2 27 25- 0

المجموعة الثامنة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تركيا 8 6 1 1 16 3 13 19 2 فرنسا 8 6 1 1 21 5 16 19 3 آيسلندا 8 5 0 3 12 10 2 15 4 ألبانيا 8 4 0 4 14 10 4 12 5 أندورا 8 1 0 7 1 16 15- 3 6 مولدوفا 8 1 0 7 2 22 20- 3

المجموعة التاسعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بلجيكا 8 8 0 0 30 1 29 24 2 روسيا 8 7 0 1 27 4 23 21 3 قبرص 8 3 1 4 13 12 1 10 4 اسكتلندا 8 3 0 5 11 17 6- 9 5 كازاخستان 8 2 1 5 9 13 4- 7 6 سان مارينو 8 0 0 8 0 43 43- 0