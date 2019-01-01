تصفيات يورو 2020 | مخيتاريان يسقط البوسنة وديربي اسكندنافيا ينتهي بالتعادل

المنتخب السويسري يضرب جبل طارق برباعية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سقط منتخب البوسنة خارج ملعبه على يد أرمينيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة السادسة لتصفيات يورو 2020.

تقدم هنريك مخيتاريان لاعب روما المعار من آرسنال في الدقيقة 3، وتعادل إدين دجيكو زميله في العاصمة الإيطالية في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 66 عاد مخيتاريان مسجلاً الثاني، ليتعادل جوياك في الدقيقة 70. وفي الدقيقة 77 سجل هامباردزوميان الهدف الثالث بتمريرة حاسمة من مخيتاريان، فيما سجل لونكار الهدف الرابع في مرماه بالخطأ في الدقيقة 95.

في المجموعة ذاتها تعادل منتخب اليونان مع ليتشتنشتاين بهدف لمثله، ليبقى المنتخب الإيطالي على صدارة تلك المجموعة بـ18 نقطة، يليه فنلندا بـ12 نقطة، ثم أرمينيا بـ9 والبوسنة بـ7، أخيراً يأتي اليونان بـ5 نقاط وليتشنشتاين بنقطة واحدة.

وفي الديربي الاسكندنافي، تعادل السويد مع ضيفه النرويج بهدف لمثله، حيث تقدم يوهانسن للضيوف في الدقيقة 45 بتمريرة حاسمة من مارتن أوديجارد موهبة ريال مدريد المعار لصفوف ريال سوسييداد، فيما تعادل إميل فورسبرج نجم لايبزيج الألماني.

في المجموعة ذاتها تغلب منتخب رومانيا على مالطا بهدف نظيف سجله جورج بوشكاش في الدقيقة 47، ليبقى منتخب إسبانيا عىل صدارة هذه المجموعة بـ18 نقطة، يليه السويد بـ11 ثم رومانيا بـ10، ثم النرويج بـ9 نقاط وأخيراً مالطا بـ3 نقاط وجزر الفارو بلا رصيد.

على الجهة المقابلة سحق منتخب سويسرا ضيفه جبل طارق برباعية نظيفة، فيما تعادل كل من جورجيا والدنمارك سلبياً.

بذلك يتصدر منتخب أيرلندا تلك المجموعة بـ11 نقطة، يليه الدنمارك بـ9، ثم سويسرا بـ8، وجورجيا بـ4 نقاط وأخيراً جبل طارق خالي الوفاض.