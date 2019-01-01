تصفيات يورو 2020 | فوز تركيا برباعية والتشيك بثلاثية

الصرب يحاولون إدراك ما فاتهم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب منتخب تركيا على مضيفه مولدوفا بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة لتصفيات يورو 2020.

سجل رباعية الأتراك كل من سينك توسن "هدفين" في الدقيقتين 37 و79، ودينيز توروك في الدقيقة 57، ويوسف يازيكي في الدقيقة 88.

في المجموعة ذاتها تغلب منتخب ألبانيا على ضيفه أيسلندا بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث تقدم ديرماكو لأصحاب الأرض في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 47 تعادل جيلفي سيجوردسون للضيوف، فيما أعاد السيد هيساي التقدم لألباينا في الدقيقة 52، تلاه سيجثورسون بالتعادل في الدقيقة 58، وأخيراً سجل روشي وسيكاليشي هدفي الفوز في الدقيقتين 78 و83.

بذلك يحتل منتخب تركيا الصدارة بـ15 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن فرنسا، فيما يأتي منتخب أيسلندا ثالثاً بـ12 نقطة يليه ألبانيا رابعاً بـ9 نقاط، فيما يأتي مولدوفا خامساً بـ3 نقاط وأندورا في المؤخرة بلا نقاط.

على الناحية الأخرى تغلب صربيا على مضيفه لوكسمبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة عن البرتغال الثاني و6 نقاط عن أوكرانيا المتصدر، و3 نقاط عن لوكسمبورج الرابع.

أخيراً تغلب المنتخب التشيكي على ضيفه مونتنيجرو بثلاثة أهدافدون رد، ليحتل المركز الثاني بـ9 نقاط وراء إنجلترا المتصدر بـ12 نقطة، يليه كوسوفو بـ8 نقاط، ومونتنيجرو بنقطتين وأخيراً بلغاريا بنفس الرصيد.