تصفيات يورو 2020 | التشيك تصعق إنجلترا بهدفين

المنتخب التشيكي يقتنص الفوز في الدقائق الأخيرة

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سقط المنتخب الإنجليزي على يد مضيفه التشيكي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة السابعة لتصفيات يورو 2020.

تقدم هاري كين في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، لتبدو النقاط في طريقها إلى الأسود الثلاثة مبكراً.

ولكن في الدقيقة التاسعة نجح جاكوب برابيتش في تسجيل التعادل بشكل سريع للغاية.

في الدقيقة 65 حل زيدنيك أوندراسيك على حساب باتريك شيك، فيما أتى روس باركلي وماركوس راشفورد بدلاً من ميسون ماونت وجادون سانشو في الدقيقة 73.

على الناحية الأخرى سجل أوندراسيك هدف الفوز في الدقيقة 85.

وفي الدقيقة 88 حل تامي أبراهام على حساب ديكلان رايس في صفوف إنجلترا.

بذلك تتوقف سلسلة المباريات بلا هزيمة لمنتخب إنجلترا في تصفيات كأس العالم واليورو عند 43 مباراة فقط.

رغم تلك النتيجة لا يزال الإنجليز على الصدارة بـ12 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن التشيك، يليهما كوسوفو بـ8 نقاط، ثم مونتنيجرو وبلغاريا بـ3 نقاط.