تصفيات كأس العالم 2022 | ما سبب غياب تقنية الفيديو وعين الصقر؟

في هذا التقرير نستعرض معكم أسباب عدم تواجد تقنية الفيديو وتقنية عين الصقر في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا بعد واقعة رونالدو في مباراة صربيا..

جدل كبير صاحب عدم احتساب هدف كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال في شباك صربيا، بالمباراة التي لُعبت لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا.

تسديدة رونالدو تخطت خط المرمى بوضوح، لكن سواءً حكم الساحة أو مساعده لم يتمكنا من رؤية الكرة ورفضا احتسابها هدفًا، الأمر الذي تسبب في غضب عارم من رونالدو وجميع البرتغاليين.

ما زاد من التعجب حيال اللقطة بجانب الوضوح هو غياب تقنية الفيديو عن المباراة حالها كحال جميع مباريات التصفيات الأوروبية، فلماذا لم تتواجد التقنية أو حتى تقنية عين الصقر في التصفيات؟

"لا يحق لرونالدو إلقاء شارة قيادة البرتغال في الأرض"

هذا التقرير من جول نستعرض معكم فيه أسباب غياب التقنيات عن المحفل الأوروبي هام..

ما هو سبب غياب تقنية الفيديو وعين الصقر عن تصفيات كأس العالم 2022؟

السبب في ذلك بسيط، وهو أن ليست كل الملاعب المشاركة في التصفيات مجهزة لاستخدام تقنية الفار أو خط المرمى، لذلك اعتُبر غير عادل استخدامها في بعض الملاعب دون غيرها.

على هذا الحال، اتخذت الهيئات الإدارية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرارها بجعل التصفيات كلها بدون التقنيتين من أجل ضمان مبدأ تكافؤ الفرص.

ما هي المنتخبات التي تضررت من غياب تقنية الفيديو وعين الصقر عن تصفيات كأس العالم؟

لم يكن منتخب البرتغال هو المنتخب الوحيد الذي تضرر من عدم وجود تقنية الفيديو وعين الصقر في تصفيات كأس العالم، فقبلها بأيام كان عملاق آخر متضررًا بشدة.

هذا العملاق هو منتخب إسبانيا في مواجهته أمام منتخب اليونان، بعدما تحصل أحفاد أرسطو على ركلة جزاء مثار جدل كبير جدًا تسببت في خروج المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

ما هي ردود الأفعال على غياب تقنية الفيديو وعين الصقر عن تصفيات كأس العالم؟

تحدث فيرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، بعد مباراة صربيا قائلًا "اعتذر الحكم وأنا أكن له احترامًا كبيرًا، لكن لا يجوز في مثل هذه المنافسة ألا تتواجد تقنية الفيديو أو تقنية خط المرمى".

أما إنيجو مارتينيز، مدافع إسبانيا الذي احتسبت عليه ركلة جزاء في مباراة اليونان، فقال "لو تواجدت تقنية الفيديو لما تحصلوا على هذه الركلة، أنا حقًا غاضب".

بالطبع، رد الفعل الأكبر كان من قبل الأسطورة كريستيانو رونالدو، بعدما قام الدون بالخروج من الملعب غاضبًا ثم أدلى بتصريحات شديدة الامتعاض عما تعرض معه من ظلم بيّن في كرة الهدف.