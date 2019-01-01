الهند تصدم قطر وتفرض عليها التعادل في قلب الدوحة

أبطال آسيا فقدوا نقطتين ثمينتين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خسر المنتخب القطري نقطتين ثمينتين في مشواره ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بتعادله سلبيًا مع ضيفه الهندي.

ورغم سيطرته المطلقة على أحداث الشوط الأول وتعدد محاولاته الهجومية وفرصة الخطيرة إلا أن بطل آسيا 2019 فشل في الوصول لمرمى منافسه الهندي طوال الدقائق الـ45 بجانب الوقت المحتسب بدل الضائع لينتهي الشوط بالتعادل السلبي المفاجئ لجميع حضور استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

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وفيما توقع الجميع أن يقهر الضغط القطري صمود المنتخب الهندي ومقاومته الشرسة، إلا أن هذا لم يحدث أبدًا بعد تألق مدافعي الهند وحارس مرماهم واستبسالهم أمام هجمات العنابي وتسديدات نجومه التي تخطت حاجز الـ30 تسديدة.

التعادل رفع رصيد قطر إلى 4 نقاط ومنح الهند نقطتها الأولى في المجموعة بعدما خسرت المباراة الأولى أمام عمان على ملعبها بهدفين مقابل هدف واحد.