تصفيات كأس العالم | فوز ساحق لألمانيا وإنجلترا تكتسح سان مارينو

بداية موفقة للكبار

نجح المنتخب الألماني في افتتاح ظهوره في تصفيات كأس العالم قطر 2022، بتحقيق الفوز على أيسلندا بثلاثية دون رد.

المدرب يواخيم لوف دخل اللقاء بالعناصر الأساسية، بتواجد مانويل نوير كحارس مرمى، وفي الهجوم الثلاثي ليروي ساني وسيرج جنابري وكاي هافيرتس.

البداية كانت مبكرة لصالح المنتخب الألماني، حيث سجل ليون جوريتسكا الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة السابعة نجح هافيرتس الذي خاض اللقاء في مركز المهاجم المتأخر في إضافة الهدف الثاني لألمانيا.

إلكاي جوندوان نجح في تكرار تألقه مع مانشستر سيتي، بهدف ثالث في الدقيقة 56 من زمن المباراة ليضمن الفوز لفريقه.

وفي نفس المجموعة فازت أرمينيا على ليشنشتاين بهدف نظيف وانتصرت رومانيا على مقدونيا الشمالية بنتيجة 3/2.

وتحتل بذلك ألمانيا صدارة المجموعة العاشرة بـ3 نقاط بفارق الأهداف عن رومانيا وأرمينيا ثم ليشنشتاين ومقدونيا وأيسلندا بلا نقاط.

وفي المجموعة التاسعة، نجحت إنجلترا في افتتاح التصفيات بأفضل صورة ممكنة، بعدما فازت بخماسية نظيفة على منتخب سان مارينو.

الهدف الأول جاء عن طريق جيمس وارد براوز، والثاني أحرزه دومينيك كالفيرت ليوين، والثالث لرحيم ستيرلينج بينما سجل ليوين الرابع قبل أن يختتم أولي واتكينز الخماسية في الدقيقة 83.

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وبنفس المجموعة تعادل المنتخب المجري مع نظيره البولندي بثلاثة أهداف لكل فريق، وفازت ألبانيا على أندورا بهدف نظيف.

نتائج المرحلة الأولى تضع إنجلترا على صدارة المجموعة بالتساوي مع ألبانيا، ثم بولندا والمجر نقطة واحدة، وأندورا وسان مارينو بلا نقاط.