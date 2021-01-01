تصفيات كأس العالم | إيطاليا تنتصر وإسبانيا تتعثر والسويد تفوز بمساعدة إبراهيموفيتش

راموس يظهر مع إسبانيا من جديد

بداية ضعيفة دخل بها المنتخب الإسباني، تصفيات أوروبا لكأس العالم قطر 2022، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي 1/1 مع اليونان.

المباراة شهدت اعتماد المدرب لويس إنريكي على الحارس أوناي سيمون بدلًا من دافيد دي خيا وكيبا أريزابالاجا، بينما عاد سيرخيو راموس لقيادة خط الدفاع بجوار إريك جارسيا.

وفي الوسط لعب سيرخيو كاناليس ورودري وكوكي، وفي الهجوم الثلاثي داني أولمو وألفارو موراتا وفيران توريس.

موراتا نجح في افتتاح التسجيل في الشوط الأول من المباراة بالدقيقة 33 ولكن اليونان تعادلت من ركلة جزاء في الدقيقة 57 سجلها أناستاسيوس فاكاسيتاس .

وفي المجموعة ذاتها فازت السويد بهدف دون رد على جورجيا، أحرزه فيكتور كلايسون من صناعة المهاجم العائد من جديد زلاتان إبراهيموفيتش.

وبذلك تحتل السويد صدارة المجموعة الثانية، ثم يأتي المنتخبين الإسباني واليوناني في المركزين الثاني والثالث ولكل منهما نقطة واحدة.

وعلى جانب آخر بدأت إيطاليا التصفيات بصورة إيجابية، بعد الفوز على أيرلندا الشمالية بثنائية نظيفة.

دومينيك بيراردي أحرز الهدف الأول لإيطاليا بالدقيقة 14، قبل أن يضيف تشيرو إيموبيلي الثاني بالدقيقة 39.

وفي نفس المجموعة نجح المنتخب السويسري في الفوز على نظيره البلغاري بنتيجة 3/1 ليتقاسم صدارة المجموعة الثالثة مع إيطاليا.