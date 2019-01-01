بلماضي: لا أود التسبب بمشكلة، لكن محرز كان يستحق اللعب أمام ليفربول

تصريحات مهمة لمدرب محاربي الصحراء

يرى جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أن رياض محرز كان يستحق اللعب خلال مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في قمة الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخرج حامل لقب البريميرليج من ملعب آنفيلد خاسرًا بنتيجة 3-1 أمام بطل دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي، وهو ما كلفه الابتعاد عن صدارة البطولة بفارق 9 نقاط، والتي يحتلها ليفربول بـ34 نقطة.

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وتوجه محرز بعد المباراة للجزائر حيث سيُشارك مع المنتخب في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، حيث سيلعب الخُضر ضد زامبيا يوم 14 نوفمبر الجاري ثم أمام بوتسوانا في الـ18 من نفس الشهر.

بلماضي تحدث مع الصحفيين قائلًا "محرز كان يستحق اللعب أمام ليفربول، ومشاركته كانت ستغير من سيناريو اللقاء. وضعه في السيتي لا يُقلقني رغم أنني أريد رؤيته يلعب في أعلى المستويات".

أضاف بطل كأس أفريقيا مع الجزائر 2019 "لا أريد توجيه أي نقد لبيب جوارديولا حتى لا أتسبب بأي مشاكل لمحرز، لكن اللاعب يود اللعب بانتظام ويحب خوض كل المباريات ومن المنطقي أن يتأثر بعدم الاعتماد عليه من جوارديولا".

وعن اختياراته لمباراتي زامبيا وبوتسوانا خاصة ضم العربي هلال سوداني واستبعاد ياسين براهيمي، قال بلماضي "سوداني عاد بقوة وأتمنى أن يُواصل تألقه مع الخُضر، فيما براهيمي طلب عدم ضمه لظروف عائلية خاصة به".