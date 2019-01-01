علي معلول: تونس أظهرت شخصيتها القوية بالفوز على غينيا الاستوائية

لاعب الأهلي يتحدث عن الانتصار المهم

نجح منتخب تونس في العودة إلى بلاده بانتصار ثمين على غينيا الاستوائية ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 ، وقد أكد نجمه علي معلول أن الفوز أكد شخصية نسور قرطاج القوية التي ظهرت خلال المباراة السابقة أمام ليبيا.

وكان نسور قرطاج قد افتتحوا مشوارهم في التصفيات بسحق ليبيا 4-1 خلال الجولة الأولى، وقد عززوا صدارتهم للمجموعة العاشرة بـ6 نقاط مقابل 3 لليبيا ومثلهم لتنزانيا ولا شيء لغينيا الاستوائية.

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ظهير أيسر الأهلي المصري أكد أنه لم يشك أبدًا في قدرة تونس الفوز على غينيا الاستوائية، مضيفًا "لم أشك للحظة في فوزنا بالمباراة، لأننا نمتلك اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في أي لحظة".

أضاف "لم نبدأ المباراة بالشكل المطلوب، لكننا رغم هذا صنعنا فرصتين خطيرتين للتسجيل خلال الشوط الأول، تحسن الأداء في الشوط الثاني مما ساعدنا في السيطرة والخروج بالفوز بهدف وهبي الخزري".

أتم معلول "الفوز مهم جدًا ويعني الكثير لنا، إذ أثبت قوة شخصية نسور قرطاج بعد الفوز الكبير على ليبيا في الجولة الأولى من التصفيات".