أمير مرتضى يُوضح حقيقة العرض الإماراتي لفرجاني ساسي

هل سيرحل اللاعب في يناير القادم؟

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق كرة القدم في نادي الزمالك ما يُقال حول وجود عرض إماراتي مغرٍ لنجم وسط الفريق "فرجاني ساسي"، كما أكد عدم وجود أي مستحقات مالية متأخرة للاعب التونسي لدى النادي.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد تحدث عن غضب واستياء ساسي من عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك وتجاهل أمير مرتضى له، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك عرضًا إماراتيًا مغريًا للرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

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المصادر الصحفية المتابعة للأحداث داخل القلعة البيضاء نقلت عن أمير مرتضى قوله "ساسي مرتاح تمامًا في الزمالك ولا يُعاني من أي مشاكل، هو مستمر معنا ولا توجد له أي مستحقات مالية متأخرة. الزمالك ملتزم تمامًا بحقوق لاعبيه المالية".

"لا يوجد أي عرض إماراتي لفرجاني ساسي، هو من العناصر المهمة في الفريق ولا نية أبدًا للتفريط بخدماته، لم نتلق أي عروض لأي لاعب في الفريق، سواء ساسي أو غيره".

يُشار لأن لاعب وسط الزمالك خرج مصابًا من مباراة منتخب بلاده تونس أمام غينيا الاستوائية ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، والتي أقيمت يوم أمس في مالابو وانتهت بانتصار نسور قرطاج بهدف دون رد.