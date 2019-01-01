تصفيات أمم أفريقيا | تونس تتصدر بهدف الخزري ضد غينيا الاستوائية

انتصار خارجي ثمين لتونس

نجح منتخب تونس في العودة إلى بلاده بانتصار ثمين على غينيا الاستوائية ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، وتحقق الفوز بهدف دون رد أحرزه وهبي الخزري خلال الشوط الثاني من اللقاء الذي أقيم على ملعب مالابو الجديد وشهد خروج فرجاني ساسي لاعب الزمالك مصابًا من الملعب.

وكان نسور قرطاج قد افتتحوا مشوارهم في التصفيات بسحق ليبيا 4-1 خلال الجولة الأولى، وقد عززوا صدارتهم للمجموعة العاشرة بـ6 نقاط مقابل 3 لليبيا ومثلهم لتنزانيا ولا شيء لغينيا الاستوائية.

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ورغم بداية تونس الجيدة للقاء إلا أن أصحاب الملعب كانوا الطرف الأفضل خلال الشوط الأول، وقد استحوذوا على الكرة وبادروا بالهجوم وسنحت لهم عدة فرص جيدة لكن فاروق بن مصطفى تألق في التصدي لها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

انقلب الحال تمامًا في الشوط الثاني، منتخب تونس وكما اعتاد مؤخرًا عاد بقوة في هذا الشوط وسيطر على الملعب تمامًا ووضع منافسه في نصف ملعبه وهاجمه بشراسة بقيادة نجمه يوسف المساكني الذي منح زملاءه الكثير من التمريرات الرائعة.

وأهدر التوانسة أكثر من فرصة جيدة خاصة عبر وهبي الخزري وأنيس البدري، لكن الهدف المنشود جاء أخيرًا عند الدقيقة الـ74 بواسطة الخزري بعد تمريرة حاسمة جيدة من البدري وكانت بداية الهجمة بتمريرة بينية رائعة من المساكني.

حاول منتخب غينيا الاستوائية التقدم للأمام وبحث عن هدف التعادل لكنه لم ينجح في تشكيل أي خطورة على مرمى منافسه لينتهي اللقاء بخسارته وبقائه في ذيل المجموعة دون أي نقاط.